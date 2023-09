Im Juli 2021 hat Claranet das SAP-Beratungshaus Kheto übernommen und im September 2022 den Cloud- und IT-Infrastruktur-Spezialisten AddOn akquiriert. Im August 2023 sind nun die Kheto Consulting GmbH und die AddOn AG zu einer einzigen GmbH verschmolzen - der Claranet Addon GmbH.

Die so neu zusammengesetzte Claranet-Tochter bespielt nun drei Geschäftsfelder:

SAP-Bereich

Im SAP-Umfeld stellt Claranet Addon ihren Kunden eine Vielzahl von Services zur Verfügung, darunter Managed SAP Basis Services, SAP on Cloud und SAP Business Intelligence Services. Damit sollen SAP-Landschaften effizienter gemanagt und in die Cloud migriert werden, um so die Geschäftsprozesse der Kunden leichter automatisieren zu können.

Workplace und Collaboration

Über ihr Kompetenzcenter Workplace und Collaboration unterstützt Claranet Addon ihren Kunden bei der Modernisierung von IT-Umgebungen. Angebote wie Microsoft 365, Upgrade Management oder Managed Services sollen Claranet Addon-Kunden helfen, ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und damit ihre Produktivität zu erhöhen.

Trainingscenter für SAP, Microsoft und Cloud

Den dritten Schwerpunkt der Claranet Addon GmbH bildet das Trainingscenter für SAP, Microsoft und Cloud. Dieses bietet Kunden und Mitarbeitern des IT-Dienstleisters gezielte Schulungen, um ihre Kompetenzen zu erweitern und um auf die Anforderungen eines sich stetig wandelnden Marktes besser einzustellen.

Neuer Managing Director

Neuer Managing Director der Claranet Addon GmbH wurde Sebastian Vögel, der nun das Unternehmen gemeinsam mit dem Prokuristen Philipp Schlenkermann leitet. Vor seinem Engagement bei Claranet war Vögel acht Jahre lang CEO und Managing Director der ip.labs, eines Unternehmens der Fujifilm Group. Zuvor hatte der Diplominformatiker fast 14 Jahre lang verschiedene leitende Positionen bei der Deutschen Telekom inne.

Bei der Claranet Addon GmbH möchte Vögel "Außergewöhnliches erreichen", wie er in seiner Antrittsrede betont: "Mit unseren Kompetenzschwerpunkten in den Bereichen SAP, Cloud, Workplace, Cyber Security und Training sind wir hervorragend positioniert, um unsere Kunden bei der Modernisierung ihrer IT zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken".

1996 in Großbritannien gegründet, hat sich Claranet von einem Internet Service Provider (ISP) der ersten Stunde zu einem globalen agierenden IT-Dienstleister mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen Euro entwickelt. Mit rund 3.300 Beschäftigten bedient das Unternehmen über 10.000 Geschäftskunden in Westeuropa, USA, Brasilien und in Indien.

Geschäftsführer der 2000 entstandenen deutschen Niederlassung, der Claranet GmbH, ist Olaf Fischer. Mit seiner neu gegründeten Tochter Claranet Addon hat er noch viel vor: "Wir wollen unsere Kunden auf ihrem Weg der IT-Modernisierung effektiver begleiten - von der strategischen Ausrichtung bis zur Implementierung und umfassender Weiterbetreuung durch Managed Services."



