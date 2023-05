Cloudera hat zum 15. Mai 2023 Jens Lübben zum Regional Vice President CEMEA ernannt. In dieser Position leitet er den Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Lübben berichtet an Benjamin Bohne, Group Vice President (GVP) CEMEA. Zuletzt war Lübben als Area Vice President bei Confluent für den CEMEA-Raum zuständig.

Alexander Zschaler, der Mitte 2020 als Regional Sales Director Germany zu Cloudera kam und 2022 in die Position des Regional Vice President aufrückte, hat das Unternehmen im Frühjahr verlassen. Er ist jetzt bei Fivetran, einer Plattform für automatisierte ETL-Prozesse.

Lübben bringt für seine neuen Aufgaben langjährige Erfahrung aus Führungspositionen bei US-Softwarefirmen mit. Neben MicroStrategy, Splunk und TIS sammelte er die vor allem bei Citrix. Dort fing Lübben 1998 an. Er rückte 2006 zum Director Sales Germany auf. 2009 wurde Lübben bei Citrix Area Vice President Central Europe. Er verließ das Unternehmen 2012 und übergab den Posten an Jürgen Müller.

"Den Wert von Daten zu erkennen und diese für die Weiterentwicklung des Geschäfts und für neue Geschäftsfelder zu nutzen, ist für Unternehmen heute entscheidend", sagt Lübben. "Cloudera unterstützt seine Unternehmenskunden dabei mit der hybriden Datenplattform CDP. Sie bietet darüber hinaus die erforderliche Flexibilität, Sicherheit und Governance, welche die digitale Transformation benötigt."

Auch über die Rolle des Channels bei seinem neuen Arbeitgeber hat Lübben sich bereits Gedanken gemacht. "Der Channel trägt einen großen Anteil daran, unsere Kunden bestmöglich mit diesen Leistungen zu beraten und zu unterstützen. Ich freue mich deshalb auf meine neue Aufgabe, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter zu vertiefen, um unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung auf dem Weg zu einem datengetriebenen Unternehmen zu bieten."

Gelegenheit, Lübben persönlich kennenzulernen oder die Bekanntschaft zu erneuern haben Partner und Dienstleister am 27. Juni auf der Cloudera-Konferenz "Evolve" am 27. Juni in Offenbach. Dort gibt es außerdem Neues zu Trends aus der Welt der Datenanalyse sowie Einblicke in Erfolgsgeschichten und Anwendungsfälle.