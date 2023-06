Der zur B2B-Plattform gewordene traditionsreiche Elektronikhändler Conrad hat auch einen Schwerpunkt im Education-Bereich. Das unterstreicht das Unternehmen nun mit einem Whitepaper, das Best-Practice-Erfahrungen einer Tabletklasse an einem Goslarer Gymnasium teilt. Darin zu lesen sind Sätze wie: "Der größte Vorbehalt, den wir entkräften konnten, war der, dass 45 Minuten nur aufs Pad gestarrt wird." Oder: "Es ist unglaublich angenehm, keine Arbeitsblätter mehr drucken zu müssen - mir ist jetzt erst klar geworden, wie viel Zeit dafür draufgeht." - Beide Aussagen stammen von Christoph Ehlers, Lehrer am Christian-von-Dohm-Gymnasium in Goslar. Vor rund zwei Jahren war er an seiner Schule Mitinitiator des Projekts elternfinanzierte Tabletklasse, über dessen Entstehung das Conrad Education Team schon damals in einem Whitepaper berichtet hat. Jetzt steht Christoph Ehlers erneut Rede und Antwort. Im Interview berichtet er über die Erfahrungen beim Unterrichten am und mit dem Tablet.

Seit der Etablierung der ersten Tabletklasse am Christian-von-Dohm-Gymnasium hat sich viel getan. Mittlerweile ist bereits der zweite digitale Jahrgang am Start. Eine spannende und zugleich herausfordernde Zeit voller Learning by Doing, kleinen, mittleren und großen Erfolgen. Was muss man bei der Einführung einer Tabletklasse beachten? Welche technischen Klippen lassen sich wie umschiffen? Lernen die Schüler und Schülerinnen der Tabletklasse anders und vielleicht sogar motivierter? Wie reagiert das Kollegium auf die neue Technik? Und vor allem: Wie werden Tablets sinnvoll und ohne großen Mehraufwand im Unterricht eingesetzt?

Praktische Erfahrung und konkret umsetzbare Tipps

"Auf Bildungsmessen und in Beratungsgesprächen mit Schulen treffen wir auf zahlreiche Lehrkräfte und Schulleitungen, die sich genau diese Fragen stellen", berichtet Jan Gerrit Lonnemann, der bei Conrad Education für die Umsetzung digitaler Bildungsprojekte an Schulen zuständig ist. Viele Schulen seien jedoch mit der Umsetzung überfordert. Digitale Kompetenzen werden bereits heute in vielen Berufsfeldern vorausgesetzt. Dementsprechend sind auch Bildungseinrichtungen unter Zugzwang.

Mit seinen Whitepapern möchte das Conrad Education Team konkrete Unterstützung bieten. "Wichtig ist uns, dass in unseren Handreichungen engagierte Macher und Macherinnen zu Wort kommen, die ihre praktische Erfahrung und konkret umsetzbare Tipps an Kollegen und Kolleginnen an anderen Schulen weitergeben und somit auch Vorbildfunktion haben können", erklärt Lonnemann. Ein solcher Macher ist Christoph Ehlers vom Christian von Dohm-Gymnasium in Goslar definitiv. Als technischer Ansprechpartner vor Ort, MINT-Koordinator und Lehrer, der Chemie und Biologie in den Tabletklassen unterrichtet, hält er mit seinem Wissen nicht hinterm Berg und gibt im neuen Conrad Whitepaper seine Erfahrungen weiter.