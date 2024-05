Der holländische Elektronikversender Coolblue bleibt seiner Strategie treu, bei seiner Deutschland-Expansion ein Bundesland nach dem anderen zu erobern: In Nordrhein-Westfalen eröffnet das Unternehmen im Oktober in Dortmund bereits den dritten stationären Store und liefert Bestellungen mit der eigenen Logistik oftmals sogar Same-Day aus. Den Rest von Deutschland belieferte Coolblue dagegen ganz regulär über externe Logistikpartner.

Ende Februar 2024 hatte Coolblue mit der Eröffnung eines Depots in Kelsterbach im Großraum Frankfurt sein Liefergebiet für Haushaltsgroßgeräte nach Hessen. Seitdem haben weitere 5 Millionen Menschen die Möglichkeit, Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke oder TVs mit Next-Day-Delivery bei dem niederländischen Elektronikversender zu bestellen.

Standort in der Frankfurter Innenstadt

Nun hat das Unternehmen für Ende November 2024 seinen ersten Store in der Region angekündigt. Künftig können Kundinnen und Kunden in der Kaiserstraße 9 in Frankfurt eine große Vielfalt an Elektronikprodukten rund um Smartphones, Fernseher, Laptops, Audio und Gadgets sowie Küchen- und Haushaltsgeräte erleben, sich ausführlich beraten lassen oder ihre Online-Bestellungen abholen. Es sollen acht Produktwelten entstehen, in denen Geräte ausprobiert und zusätzliche Informationen eingeholt werden können. Im Mittelpunkt steht dabei immer die auf den Kunden und seine Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, mit dem Ziel, das für sie oder ihn beste Produkt zu finden. Neben Produktspezialisten sollen informative Beratungswände den Entscheidungsprozess unterstützen und neue Technologien erklären. Auch stehen digitale Funktionen der Coolblue App, wie ein Gerätevergleich per QR-Code oder Virtual-Reality-Optionen, zur Verfügung.

"Nachdem wir unseren Liefer- und Installationsservice für Haushaltsgroßgeräte auf den Großraum Frankfurt ausgeweitet haben, freue ich mich auf die Eröffnung unseres neuen Coolblue Stores im Herzen Frankfurts", sagt Bart van der Vis, Direktor Coolblue Deutschland. "Dieser Store ergänzt nicht nur unseren Next-Day-Lieferservice, sondern erweitert auch die Online Customer Journey, indem er ein Einkaufserlebnis bietet, bei dem unsere Kundinnen und Kunden Produkte entdecken, ausprobieren und sofort mit nach Hause nehmen können. Wir freuen uns, diese Integration von Online- und Store-Erfahrung präsentieren zu können und suchen weiterhin nach neuen Coolbluern, die uns bei diesem spannenden Unterfangen unterstützen."

Für den Frankfurter Store sucht das Unternehmen 20 neue Mitarbeiter. Alle offenen Stellen finden sich unter Arbeitenbeicoolblue.de.