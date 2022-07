Das B2B-Servicegeschäft des Elektronikversenders Cyberport, die Cyberport IT-Services GmbH (CPITS), ist von der Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit dem DACH "SMB Partner of the Year"-Award ausgezeichnet worden. "Die CPITS ist seit rund neun Monaten eine wichtige Säule der Cyberport GmbH", schreibt der zum Medienkonzern Hubert Burda Media gehörende Elektronikversender in einer Mitteilung: Nachdem Cyberport im Oktober 2021 die IT-Services-Unternehmen Bizteam Systemhaus GmbH und Eickelschulte AG übernommen hatte, wurden beide Systemhäuser zwischenzeitlich verschmolzen und agieren nun als Cyberport IT-Services GmbH am Markt.

Zudem betreibt Cyberport wie eine Reihe anderer Online-Elektronikhändler bereits seit vielen Jahren einen gesonderten Geschäftskundenbereich mit individuellen Ansprechpartnern, Nettopreisen und Angebotserstellung. Die Übernahme der beiden iTeam-Systemhäuser hat das B2B-Standbein weiter gestärkt. "Wir wollen gemeinsam in den kommenden Jahren einen führenden IT-Services-Player für kleine und mittelständische Kunden in Deutschland bauen", heißt es dazu von Seiten der Cyberport-Konzernmutter Burda. Dass der Elektronikversender im April 2022 das Service-Geschäft mit dem neu in die Geschäftsführung berufenen Kai Hollensteiner stärkte, unterstreicht diese Ambitionen zusätzlich.

"Positives Signal für neuen Geschäftszweig von Cyberport"

CPITS-Geschäftsführer Anton Braun nahm den Preis stellvertretend für das gesamte Team während des HPE Partner Growth Summit am 27. Juni in Las Vegas entgegen. "HPE ist ein langjähriger strategischer Partner der Cyberport IT-Services GmbH. HPE-Lösungen in den Bereichen Server, Speicher und Netzwerk bilden in Kombination mit unseren Services die Basis für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie unserer SMB-Kunden", erklärt Braun zu dem Preisgewinn. "Die Auszeichnung ist ein positives Signal für uns, dass wir mit diesem neuen Geschäftszweig von Cyberport ein zukunftsträchtiges Geschäft aufbauen, in dem wir bereits exzellent positioniert sind. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kompetenz in der Betreuung von mittelständischen Kunden mit dem Award anerkannt wird."

Mit den "HPE Partner of the Year Awards" werden HPE-Partner gewürdigt, die ihren Kunden durch ihr Engagement und ihren Erfolg auf dem Weg der digitalen Transformation einen Mehrwert bieten. Die Auszeichnung wird an HPE-Partner verliehen, die in den Bereichen Finanzen, innovative Lösungen sowie relevante Geschäftsergebnisse herausragende Resultate erzielt haben (mehr zu den diesjährigen Auszeichnungen hier).