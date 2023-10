Der Consumer Electronics-Händler Cyberport ist Presenting Partner der offiziellen Halftime Show des National Football League (NFL) Regular Season Games in Frankfurt am 5. November 2023, wenn die Kansas City Chiefs die Miami Dolphins empfangen. Auch das deutschlandweit erste NFL-Spiel im vergangenen Jahr in München wurde bereits von Cyberport präsentiert, damals mit einer Pregame Show mit Rap- und Popmusiker Cro.

Bei der Halftime Show Anfang November steht nun mit Nico Santos und Kontra K eine außergewöhnliche Künstler-Kombination auf der Bühne, die die Brücke zwischen englisch- und deutschsprachiger Musik schlägt: Nico Santos hat mit seinen internationalen Hits (u.a. "Home", "Rooftop" oder "Better") und seinem unverkennbaren Stil weltweit Anerkennung in Form von über eine Milliarde globale Streams gefunden. Kontra K, der für seine eindrucksvollen Live-Auftritte und seine deutschen Rap-Hits bekannt ist, hat in elf Jahren elf Alben veröffentlicht - neun davon in den Top 10, sieben in Folge an der Spitze der deutschen Charts; und mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger. Er erhielt darüber hinaus 31 Goldene Schallplatten, fünf Platin-Auszeichnungen, über zwei Milliarden Streams und eine Milliarde YouTube-Views.

Cyberport bringt Fans zu Spielen

Cyberport, ein Unternehmen von Hubert Burda Media, ist seit der Saison 2022/2023 offizieller Lead Entertainment Partner der NFL in Deutschland. Der Consumer Electronics-Händler sorgt für besondere Erlebnisse in der Fanzone und ermöglicht Fans Zugang zu den Spielen in den deutschen NFL-Austragungsorten München und Frankfurt.

Darüber hinaus soll das Sponsoring demonstrieren, dass Footballfans bei Cyberport als Entertainment- und Technikexperte alles finden, was sie für einen gelungenen Spieltag benötigen - sie können sich das Stadionfeeling direkt nach Hause holen und die Spielzüge auf der Konsole nachspielen. Auch beim NFL Frankfurt Game zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots am 12. November ist Cyberport Lead Entertainment Partner.