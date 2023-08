Am 14. Februar 2023 hat D.velop den eigenen Partner-Summit nach dreijähriger Pause wieder live vor Ort ausgerichtet. Rund 400 Vertreter der Vertriebspartner aus ganz Europa kamen nach Berlin, um sich vom DMS-Hersteller (Dokumenten-Management-Systeme) über seine neuesten Technologieansätze und Vertriebsinitiativen unterrichten zu lassen. ChannelPartner sprach mit dem COO Michele Schönherr und dem Kommunikationschef Stefan Olschewski über dieses Event und über die nachfolgenden Entwicklungen im D.velop-Channel.

"Der Trend zu Vor-Ort-Veranstaltungen ist ungebrochen, das Netzwerken ist auch für unsere Partner sehr wichtig", betont Olschewski. "Bereits der inoffizielle Vorabend bei unserem Partner-Summit war für ein voller Erfolg - mit rund 200 Teilnehmern", ergänzt Schönherr. Am Tag danach war mit 400 Teilnehmern fast der gesamte D.velop-Channel in Berlin vertreten, denn der Softwarehersteller arbeitet in Europa mit rund 400 Partnerunternehmen zusammen, 80 Prozent davon in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

In dem von Olschewski moderierten Panel des Partner-Summits in Berlin diskutierten Experten über aktuelle Trends in der Branche und Zukunft der Cloud. Es ging um die Transformation langjähriger Implementierungspartner vom On-Premises- zum SaaS-Vertrieb und wie die D.velop-Reseller eigene Apps erstellen könnten. "Das Networking spielte auf dieser Veranstaltung eine sehr wichtige Rolle", ergänzt D.velop-COO Schönherr.

Persönliches Networking war auch auf der Kundenveranstaltung "D.velop Forum" am 24. Mai 2023 gefragt. Im Düsseldorfer Areal Böhler haben sich insgesamt 1.000 Experten - Bestandskunden, Partner und D.velop-Entwickler - getroffen. "Das war schon großes Kino", erinnert sich Olschewski. Zu den Highlights des Forums gehörte aus seiner Sicht die Keynote des Zukunftsforscher Magnus Lindkvist. Die Gründerin Fränzi Kühne erklärte, wie sich New Work und Digitalisierung mit Hilfe moderner Führung im Unternehmen erfolgreich umsetzen lassen.

In Düsseldorf stellte der Softwarehersteller die eigenen Innovationen vor, etwa neue KI-gestützte Produkte. D.velop Co-CEO Sebastian Evers erklärte die Strategie des Unternehmens, und Kunden wie die Edding AG, DAK-Gesundheit oder der Investment-Manager KGAL haben die Besucher des Forums über ihre Use-Cases informiert.

"Das Zusammenspiel zwischen unseren Kunden und Partnern auch untereinander funktioniert mittlerweile so gut wie noch nie zuvor", betont Schönherr. "So haben viele Partner ihre Kunden zum Forum mitgenommen, ohne die Befürchtung, diese Kunden an andere Partner zu verlieren", so der D.velop-COO weiter. Seiner Meinung nach "befruchtet" dieses Verfahren die D.velop-Community zusätzlich. "Unsere Kundenveranstaltung wurde auch von vielen unserer Sales- und Consulting-Partner sowie von unseren ISVs als Sponsoren unterstützt", berichtet Schönherr. "Deswegen hatte diese Veranstaltung auch einen Messecharakter, mit Bühne und Aussteller, ein bisschen Cebit-Flair im Kleinen", ergänzt Olschewski

Das neue Partnerprogramm von D.velop

Derzeit baut D.velop das sogenannte "Subscription Growth Partner Programm" auf, wie Schönherr ChannelPartner gegenüber verriet. Es gilt, neue Anreize zu schaffen, um Partner für das Subscription-Modell zu begeistern. Ferner möchte der COO mehr Partner zum Vertrieb der D.velop-Cloud-Lösungen bewegen - weg vom On-Premises-Geschäft. Sogenannte "Migrationspartner" sollen diese Aufgaben übernehmen. Das sind laut Schönherr zum Beispiel ehemalige Easy- oder Saperion Partner, die nun die On-Premises-Systeme dieser beiden DMS-Anbieter bei Kunden durch Cloud-Lösungen von D.velop ablösen könnten.

Bestandspartner sollen ferner auf ein höheres Niveau - von "Authorized" auf "Silver" zu "Gold" und "Platinum" - angehoben werden. Zu den App-Buildern (App-Entwicklern) und den ISVs (wie Sage oder Haufe) kam nun eine neue Partnerkategorie hinzu - die "Delivery"-Partner, die den D.velop-Direktvertrieb beim Rollout der Lösungen bei Kunden unterstützen, ohne einen eigenen Vertrieb aufbauen zu müssen.



