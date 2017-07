Die Kunden der IT-Dienstleister, Anwenderunternehmen jeder Größe und aller Branchen, befassen sich bereits intensiv mit den Möglichkeiten, die ihnen Technologien wie Cloud, Mobility, Analytics, IoT - und neuerdings auch Blockchain - eröffnen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das zeigt auch der von IDG Business Media und Dimension Data ausgerufene Wettbewerb zum "Digital Leader Award", für den auch in diesem Jahr wieder eine Fülle hoch spannender Projekte zur Digitalen Transformation eingereicht wurden.

All diese Unternehmen suchen Wege, um IT und Fachbereiche enger zu verzahnen, bestehende Kunden viel enger in den gesamten Wertschöpfungsprozess mit einzubinden und neue Kunden mit ergänzenden Produkten und Services zu erreichen. Für die Entwicklung dieser neuen Geschäftsfelder und die Abbildung der damit verbundenen Prozesse sind Anwender auf die Expertise ihrer IT-Dienstleister angewiesen. Die IT-Architektur muss imstande sein, alle Anforderungen schnell, flexibel und skalierbar abzubilden - bei nahezu konstanten IT-Budgets.

Doch was bedeutet das für die künftige Wertschöpfung von Systemhäusern und Service Providern? Über welche Kompetenzen und Fähigkeiten muss ein Partner künftig verfügen, um kontinuierlich sich ändernde Kundenanforderungen zu erfüllen? Wie müssen sich sein eigenes Geschäftsmodell und seine Organisation verändern, damit der Wandel gelingt? Und vor allem: Wo und wie finden IT-Dienstleister Mitarbeiter mit den entsprechenden Kompetenzen?

All diesen Fragen geht der Systemhauskongress "CHANCEN" am 07. und 08. September in Düsseldorf auf den Grund. Hier gewähren Partner und Anbieter Einblick in ihre Erfahrungen, Methoden und Wege - aus der Praxis für die Praxis. Kooperationspartner der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr wieder das SystemhausnetzwerkiTeamund dieSynaxon Akademie.

Dem Wunsch vieler Partner nach mehr Erfahrungsaustausch zwischen Systemhäusern und interaktiven, neutralen Formaten haben die Veranstalter dabei beherzigt. Der Kongress vermittelt praktischen Nutzwert sowohl für strategische Fragen als auch für die Optimierung systemhausrelevanter, interner Prozesse.

Gelegenheit zum ausgiebigen Netzwerken in lockerer Runde bietet vor allem auch der Abend des ersten Kongresstages, an dem die Auszeichnung der besten Systemhäuser 2017 den Auftakt gibt zur anschließenden Party.

