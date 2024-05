Während Systemhausriesen wie Bechtle und Cancom im ersten Quartal des Kalenderjahres 2024 Umsatzrückgänge verkraften mussten, konnte Wettbewerber Datagroup im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Die Erlöse des schwäbischen Unternehmens stiegen in den ersten drei Monaten 2024 um 5,7 Prozent auf 127,7 Millionen Euro an. Der Rohertrag erhöhte sich um 6,6 Prozent auf 91,8 Millionen Euro.

Im Gespräch mit ChannelPartner betonte Firmenchef Andreas Baresel, dass man nun hauptsächlich organisch zulegen wolle. Bisher ist Datagroup vor allem durch Akquisitionen gewachsen. Laut Barasel sollen nun die Vertriebskräfte der übernommen Einheiten verstärkt die im "Corbox"-Portfolio zusammengefassten Managed Services den Kunden nahe bringen. Und das gelingt offenbar schon jetzt sehr gut.

Mit den im Zeitraum Oktober 2023 bis März 2024 neu gewonnenen 21 Kunden konnte Datagroup ihren Auftragseingang um über 21 Millionen Euro erhöhen. 38 Bestandskunden erweiterten ihre Verträge und weitere 38 Kunden verlängerten ihre Managed-Service-Abmachungen zu gleichen Konditionen. Diese steigenden wiederkehrenden Erlöse machen den IT-Dienstleister weniger anfällig bei konjunkturellen Schwankungen.

» Channel Excellence Awards Umfrage Welche Hersteller und Distributoren engagieren sich in besonderem Maß für den Channel? Das will die aktuelle Umfrage von ChannelPartner und CONTEXT herausfinden. Bewerten Sie jetzt mit und wählen Sie die Preisträger der Channel Excellence Awards 2025! Details zur Umfrage

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit ChannelPartner erläuterte Baresel auch die Neuaufstellung der Führungsmannschaft bei Datagroup. Es war ihm sehr wichtig, das Finanzressort wieder selbst zu übernehmen. Alexandra Mülders ist als Bereichsvorständin vertriebstechnisch für das organische Wachstum - vor allem mit Managed Services - zuständig, während der andere Bereichsvorstad Mark Schäfer für die Datagroup-eigene Lösungen - vor allem Corbox - die Verantwortung trägt. Datagroup-Vorständin Sabine Laukemann leitet weiterhin die Bereiche Organisation, Legal, Personal, Unternehmenskommunikation und ESG.

Auch der Fokus auf die drei Kernbereiche Künstliche Intelligenz (KI), Cyber-Security und Cloud Computing zahlt sich laut Baresel aus. Seiner Ansicht nach buchen Kunden, die mit den Managed Security Services gute Erfahrungen gemacht haben, gerne auch weiter gehende IT-Dienste bei Datagroup. KI-Technologien setzt der IT-Dienstleister bei der Weiterentwicklung seines eigenen Portfolios ein. Durch "Machine Learning" lassen sich die Prozesse beim Aufsetzen und beim Betrieb von Managed Services weitgehend automatisieren. Manchmal geht es sogar so weit, dass Fehler behoben werden, bevor der Kunde sie überhaupt bemerkt und Tickets stellt. "Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird die Bereitstellung von IT-Services auf ein ganz neues Produktivitäts- und Qualitätslevel heben und zukünftig die unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken", so Baresel weiter. So sieht sich der CEO auch gegenüber den Wettbewerbern sehr gut positioniert.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Im Bereich "Cloud" setzt Datagroup verstärkt auf "datensouveräne" Alternativen zu den US-amerikanischen Hyperscalern und hat deswegen im November 2023 eine langfristig angelegte Partnerschaft mit StackIT abgeschlossen - der Cloud-Division der Schwarz Gruppe. Diese Kooperation ist laut Baresel für beide Partner von großem Wert, weil Datagroup mit der Cloud-Infrastruktur von StackIT die Managed Services erbringen kann, die der Schwarz-Tochter noch fehlen.

So zeigt ich der CEO auch sehr zuversichtlich, was künftiges Geschäft betrifft: "Unsere Investitionen in die Zukunftsthemen KI, Cybersicherheit und Cloud zahlen sich aus. Die Umsätze werden im Jahresverlauf weiter anziehen. Grund für diese Einschätzung ist vor allem der weiterhin starke Auftragseingang im Corbox-Kerngeschäft", so Baresel weiter.

Aber auch im Bereich SAP-Services entwickelt sich Datagroups Auftragseingang gut. Grund hierfür unter anderem die Akquisition der der ISC Innovative Systems Consulting AG im März 2024.



Mehr zu Markt für IT-Dienstleistungen:



Zurückhaltung im Public Sector: Bechtle-Umsatz geht zurück

Cancom wächst nur im Ausland

SAP-Know-how hinzugekauft

Andreas Baresel übernimmt das Finanz-Ressort

Datagroup übernimmt IT Total