1999 gegründet hat die IT Total AG 2023 elf Millionen Euro umgesetzt. In Stuttgart und Rottweil beschäftigt das Unternehmen 40 Mitarbeiter. Es agiert im klassischen IT-Infrastruktur-Dienstleistungsgeschäft, offeriert mittlerweile aber auch moderne Managed Services. Zu den bevorzugten Technologielieferanten des schwäbischen IT-Dienstleisters zählen unter anderem Huawei, IBM, Kaspersky, Lenovo, Microsoft, Veeam, VMware, Sophos und WatchGuard.

IT Total-Vorstände Tobias Birk und Joachim Schiele freuen sich bereits darauf, Teil von Datagroup zu werden: "So können wir von deren Portfolio und Erfahrungen im Bereich Managed Services profitieren". Letztere fasst Datagroup in der eigenentwickelten "Corbox"-Suite zusammen. Die beiden IT Total-Chefs fühlen sich auf jeden Fall ganz sicher, mit Datagroup sowohl für die eigenen Mitarbeiter und Kunden eine gute Heimat mit tollen Synergiepotenzialen und hervorragenden Perspektiven gefunden zu haben.

Laut Andreas Baresel, dem Vorstandsvorsitzenden von Datagroup, ergänzen sich die Profile beider Unternehme sehr gut: "Mit IT Ttotal gewinnen wir ein Unternehmen, das nicht nur unsere Präsenz im starken Wirtschaftsraum Südwestdeutschland stärkt, sondern auch ein interessantes Kundenportfolio mitbringt, das sehr gutes Potenzial für Cross- und Upselling unserer Corbox-Leistungen bietet", erklärt Baresel weiter.

Nach der Übernahme der Conplus-Gruppe Ende 2023 war die Akquisition der IT Total AG für Datagroup bereits die zweite Transaktion im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (seit dem 1. Oktober 2023). Weitere Unternehmenszukäufe sollen noch in diesem Geschäftsjahr folgen.



