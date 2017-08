1995 wurde eBay in den USA gegründet, 1999 erfolgte durch die Übernahme des von den Samwer-Brüdern gegründeten Nachahmers Alando der Einstieg in den deutschen Markt. Wie eBay mitteilt, sind noch heute in Europa 4.263 gewerbliche Händler aktiv, die den Online-Marktplatz mit ihrem Shop seit den Anfangstagen begleiten. Dabei kommen die meisten dieser Händler der ersten Stunde aus Deutschland.

Aktuell erhobene Kennzahlen aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zeigen, dass die meisten eBay Shops, die vor dem Jahr 2000 eröffnet wurden und heute noch aktiv sind, in Deutschland beheimatet sind. Zwei Drittel (insgesamt 2.819) haben hier auch noch nach mehr als 17 erfolgreichen Jahren ihren Firmensitz. Auf dem zweiten Rang folgt Großbritannien mit 1.341 Shops.

Für die Deutschlandzentrale von eBay in Dreilinden bei Berline zeugen diese Zahlen vom Pioniergeist des deutschen Mittelstandes. "Deutsche Händler haben besonders früh das Potenzial erkannt, das ihnen eBay bietet. Dank ihrer kreativen Geschäftsmodelle waren und sind sie in der Lage, auch langfristig beachtliche Erfolge zu erzielen", heißt es zu der Erhebung. Auffällig sei zudem die hohe Zahl an Gründungen in der Sommersaison: 42 Prozent der heute noch aktiven Shops wurden im Juli (23 Prozent) oder August (19 Prozent) eröffnet. Nur zwei Prozent haben hingegen den Dezember als Gründungsmonat.

eBay-Pioniere berichten

Im Sommer 1997 gegründet wurde auch der Shop martini.de. Geschäftsführerin Regina Martini erinnert sich: "Im ersten Jahr wurde bei eBay.com nahezu jeder Artikel ohne Bild verkauft. Im Laufe der Zeit etablierten sich Scans von Fotos, bis sich Digitalkameras und Smartphones verbreiteten und Digitalfotos zum Standard wurden." Immer wieder neue Wege zu erschließen, mit den Entwicklungen der Technik und Bedürfnissen der Kunden mitzugehen, sind neben einer umfassenden Warenkenntnis von mittlerweile 37 Jahren essentiell für den Erfolg von martini.de.

Torsten Hornung, Inhaber des eBay Shops atp50, vertreibt seit 1997 Münzen und Briefmarken über eBay und war damit schon vor der Gründung des deutschen eBay-Marktplatzes im Jahr 1999 aktiv. "1995 wurde ich bei einem Vortrag der Wirtschaftsjunioren über das Internet aufmerksam auf das Geschäftsmodell von Online-Auktionen. Knapp zwei Jahre später habe ich bei eBay meine erste Auktion eingestellt", erinnert sich Hornung. Innerhalb der letzten 20 Jahre konnte er Produkte in 73 unterschiedliche Länder auf der ganzen Welt verkaufen. Seiner Preisgestaltung bleibt er dabei von Anfang an treu: "Ich vertraue dem Markt und stelle deshalb seit jeher alle meine Artikel mit einem Startpreis von einem Euro ein." (mh)

