Habt Ihr auch die vergangenen zwei Wochen gearbeitet? Und wie war's? Sicherlich entspannend - man kann sich leicht an diese vier Arbeitstage pro Woche gewöhnen. Doch wann kam dieses Konzept der verkürzten Arbeitswoche denn auf?

Im Handwerk top, aber bei IT-Dienstleistern?

Spätestens seit Ausbruch der Covid-Pandemie zu Beginn des Jahre 2020 kam das Arbeitszeitmodell "4-Tage-Woche" in der breiten Öffentlichkeit an. Denn viele "Homeworker" haben sich die zwei Stunden Arbeitsweg pro Tag gespart und dann auf einmal zehn Stunden pro Tag gearbeitet (länger darf man je nicht). Dann hätte man doch sein Wochenpensum schon bis Donnerstag abends geleistet, oder?

Viele Arbeitgeber waren zuerst skeptisch, ob ein derartiges Arbeitszeitmodell zumindest für einige ihrer Angestellten möglich wäre. Im Handwerk kam diese Idee gut an. Viele Handwerker berichten, dass sie mit der 4-Tage-Woche als Arbeitgeber für Auszubildende und Fachkräfte attraktiver geworden sind.

» c.m.c. - 17.+18. April 2024 - München c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

Doch ist eine 4-Tage-Woche auch für IT-Dienstleister machbar? Die Netyard AG sagt ja, im Oktober 2022 wurde dort die 4-Tage-Woche eingeführt. Und das bewirbt das Düsseldorfer Systemhaus sogar proaktiv in seinen Stellenanzeigen. Doch welche Erfahrungen hat Netyard mit der 4-Tage-Woche schon gemacht? Vorwiegend gute, meinte Vorstand Thorsten Tappe auf einer Synaxon-Veranstaltung.

Mit seinen Vorstandskollegen Thorsten Dreiner, Christian Gräwe entschied sich Tappe bei der Einführung der 4-Tage-Woche, die Wochenarbeitszeit geringfügig zu verkürzen - von 40 auf 36 Stunden, die man dann eben an vier Tagen à neun Stunden ableisten könnte. Die meisten Beschäftigten der Netyard AG entschieden sich für dieses Arbeitszeitmodell.

Kunden werden auch am Freitag mit IT-Diensten versorgt

Als reguläre Arbeitszeiten gelten nun für die Techniker der Netyard AG die Wochentage Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 18:00 Uhr, mit einer einstündigen Pause dazwischen. Bei diesem Arbeitspensum sind allerdings 1,5 Überstunden pro Woche abgegolten, gleichzeitig wurde für die in diesem Arbeitszeitmodell Beschäftigten der Urlaubsanspruch auf 23 Tage verkürzt, da jeder Freitag ohnehin frei ist.

Nicht alle Mitarbeiter der Netyard AG entschieden sich aber für dieses Arbeitszeitmodell. "Einige unserer Angestellten wollten nicht neun Stunden pro Tag arbeiten", berichtet Tappe. Diese Personen arbeiten nun von Montag bis Donnerstag acht Stunden und am Freitag eben nur vier Stunden.

Nun ist aber so, dass die wenigsten der Netyard-Kunden ebenfalls am Freitag "blau machen". Deswegen sind auch einige Mitarbeiter des Düsseldorfer Systemhauses auch am Freitag im regulären Ganztageseinsatz, um den Service-Level aufrechtzuerhalten. Wer sich bei Netyard für diesen Bereitschaftsdient entscheidet, kommt aber in den Genuss eines 4-Tage-Wochenendes, denn er "feiert" seinen Arbeitsfreitag dann eben übernächste Woche am Montag ab und erhält mit dem arbeitsfreien Freitag davor ein auf vier Tage verlängertes Wochenende, eben wie das Osterwochenende mit den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag.

"Mit dieser Regelung sind unsere Mitarbeiter sehr zufrieden", erzählt Tappe. Wer wann den Bereitschaftsdienst am Freitag übernimmt, das regeln die Techniker unter sich. Die Arbeitskomprimierung an vier Tagen nehmen sie dafür gerne in Kauf. Und so werden Kunden der Netyard AG also auch am letzten regulären Wochenarbeitstag gut mit IT-Diensten versorgt.

Einziger Wermutstropfen in dieser Erfolgsgeschichte der Netyard AG: Für die drei Geschäftsführer gilt nach wie vor die 5-Tage-Arbeitswoche.



Mehr zum Thema Arbeitszeit:



Maximale Arbeitszeit

KI, die 4-Tage-Woche und Aussichten auf 2030

Pilotprojekt 4-Tage-Woche

4-Tage-Woche bei Bluechip

4-Tage-Woche: Wunschdenken oder realistisches Modell?