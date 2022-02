2022 konnten sich gleich 15 VADs als bevorzugte Lieferanten des Channels positionieren, also einer mehr als 2021. Neu ins Ranking kamen 8Soft (Platz 6) und Sysob (Platz 12). Jakobsoftware (im Vorjahr 14te) hat es 2022 leider nicht geschafft, als einer der bevorzugtesten Value Added Distributoren gelistet zu werden.

Die ersten drei Platzierten Ebertlang, ADN und Infinigate konnten sich 2022 von den Verfolgern etwas absetzen. Zu jenen zählen auch die drei Broadliner Also, Ingram Micro und Tech Data. Alle drei konnten sich gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessern. Deutlich an Boden verloren hat dem gegenüber Westcon. Der Netzwerk-VAD fiel vom vierten auf den vorletzten Rang (14.) Nach unten ging es auch für Nuvias (elfter statt sechster) und Exclusive Networks. Der französische Distributor hat es 2022 gerade noch so ins Ranking geschafft (Platz 15).

VADs und die Broadliner

Ein paar Erklärungen für diese Entwicklungen drängen sich aus der Historie der vergangenen zwei Jahre auf: So hatte zum Beispiel Exclusive Networks einige Abgänge zu verkraften (ChannelPartner berichtete), bis Ende 2020 auch der Deutschland-Chef Florian Zink das Unternehmen verlassen hat. Die Neuberufung des Distributionsveteranen Marcus Äda kam im März 2021 zu spät, um positive Auswirkungen auf Exclusive Networks beim Channel hervorzurufen. Das könnte sich aber im Laufe dieses Jahres ändern.

Nach der Übernahme durch Infinigate hatte Acmeo erst im Oktober 2021 die eigene Marke aufgegeben und ist deshalb zurecht noch im Ranking vertreten. Und Ebertlang ist bereits zum vierten Mal der beste Value-Add-Distributor Deutschlands geworden, wir gratulieren!

Viele Spezialdistributoren nehmen für sich in Anspruch, auch ein Value-Add-Distributor zu sein. Falls sie sich in unserem Ranking nicht finden, dann war eben das die Einschätzung der von uns befragten Reseller, und nicht unsere subjektive Einordnung. Die Channel-Excellence-Umfrage hat in unserem Auftrag das weltweit tätige Marktforschungsunternehmen Context durchgeführt, 2.350 Systemhausvertreter und Fachhändler aus Deutschland ihre wurden hierzu vom 15. März bis zum 7. Juni 2021 befragt.

