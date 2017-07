Admins und Mitarbeiter im User-Support könnten eigentlich ein herrliches Leben führen - wäre da nicht der DAU. Diese unscheinbare Abkürzung steht im Fachjargon für "dümmster anzunehmender User". Wenn ein Benutzer der dieser Gattung entspringt, mal wieder die Nummer des IT-Supports wählt, kann das in bester IT-Crowd-Tradition für skurrile, lustige und mitunter extrem nervenaufreibende Situationen sorgen. Kein Wunder also, dass sowohl Service-Techniker, als auch Systemadministrator zu den stressigsten IT-Jobs überhaupt gehören.

IT-Support-Hölle: Wenn der Admin rot sieht

Einen Computer, ein Notebook oder ein Smartphone richtig zu bedienen stellt die Ottonormal-User - insbesondere im Unternehmensumfeld - vor immer tiefgreifendere Herausforderungen. Zumindest einige. Es verwundert also nicht, dass vor allem die IT-Support-Abteilungen von Unternehmen in schöner Regelmäßigkeit mit abertausenden von Support-Anfragen bombardiert werden. In Kooperation mit dem IT-Management-Provider Solarwinds zeigen wir Ihnen, wieviel Schmerz und Pein ein DAU bei IT-Support-Mitarbeitern und -Admins heraufbeschwören kann.

DAU-Support-Anfragen: Kein Ende in Sicht

Sie haben immer noch nicht genug von grenzdebilen Anfragen beim IT-Support? Das haben wir uns schon gedacht! Deshalb dürfen Sie sich an dieser Stelle an weiteren DAU-Stories ergötzen, die uns von unseren Lesern zugetragen wurden. Wer Bildergalerien im digitalen Zeitalter aus Glaubensgründen ablehnt, darf sich alle Geschichten in der Folge auch noch einmal in Textform zu Gemüte führen.