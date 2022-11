Nach drei Jahren trafen sich Trend Micros Top-Vertriebspartner wieder mal persönlich vor Ort. Am 11. und 12. Oktober 2022 begrüßte der japanische Security-Hersteller 130 Gäste in Leipzig.

In der Eröffnungsansprache betonte Trend Micros Deutschland-Chef Hannes Steiner, dass der Security-Markt sich bereits seit geraumer Zeit in einem immensen Wandel befindet, und dass die Relevanz von IT-Sicherheit für Unternehmen stetig weiterwächst: "Es ist unser Ziel, zusammen mit hoch qualifizierten Partnern unseren gemeinsamen Kunden das höchstmögliche Schutzniveau und damit einen gesicherten Geschäftsbetrieb zu bieten", so der Vice President Germany.

Danach bekräftigte der Manager, dass gerade bei einem so dynamischen Leistungsspektrum der strategische Dialog mit dem Channel entscheidend ist: "Unser Erfolg ist unmittelbar mit der Leistungsfähigkeit und dem Erfolg unserer Partner verknüpft", so Steiner in seiner Keynote. Ferner gab Trend Micros Deutschland-Chef den nach Leipzig angereisten Vertriebspartner einen Einblick in die positive Geschäftsentwicklung und die weitere strategische Ausrichtung des japanischen IT-Sicherheitsanbieters im deutschen Markt.

Natürlich begrüßte auch Christina Decker, Head of Channel & Alliances bei Trend Micro Deutschland, die Vertriebspartner. Sie referierte über konkrete Vertriebsansätze im Cloud-Business und über neue Geschäftsmöglichkeiten mit Managed Security Services. In der darauffolgenden Keynote unterstrich Florian Ilgen die Auswirkungen der Digitalen Transformation auf den Channel. Präsentationen zu Trend Micros Plattform-Strategie sowie Diskussionen zu Themen wie Detection und Response, kritische Infrastrukturen und OT-Lösungen (Operational Technology) rundeten den ersten Tag ab.

Am zweiten Tag stand der produktive Austausch der Teilnehmer mit Vertretern der Distributoren und den Trend Micro-Executives im Vordergrund. In Deep-Dive-Workshops ging es um neue Konzepte von "Cyber Defence" sowie um vertriebliche und technologische Aspekte von Cloud-Security. Die anschließende Abendveranstaltung bot ein buntes Entertainment-Programm, welches Raum für interessante Gespräche und Networking schuf.

"Der Trend Micro Partner Talk & Tech Day ist eine hervorragende Gelegenheit, um gemeinsam in produktiver Atmosphäre Ideen zu entwickeln", dieses Fazit zieht Jona Ridderskamp, CEO bei dem Platinpartner Suresecure GmbH, aus der Veranstaltung. Doch auch der menschliche Faktor war dem Vertriebspartner aus Düsseldorf sehr wichtig: "Die persönliche Nähe zu Trend Micro und dessen Channel-Team schätze ich sehr."

Christina Deckers Resümee fällt ebenfalls positiv aus: "Beide Tage boten einen guten Einblick in aktuellen Trends in der Cybersecurity-Branche. Unser Event bot die ideale Plattform, um sich über langfristig erfolgreiche Business-Modelle im Channel auszutauschen. Wir haben unseren Partnern zugehört." Laut der Channel-Chefin bei Trend Micro sind IT-Sicherheitsexperten derzeit sehr gefragt, weil Cyberangriffe mittlerweile das Business-Risiko Nummer 1 für Unternehmen darstellen.



Mehr zu Trend Micro:

Die Top-Partner

Ping Us - ein Partner in Frauenhand

Neuer Strategic Partner Business Manager

Carsten Böckelmann ist weg

Christina Decker übernimmt