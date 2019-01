Der führende Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 den Gesamtumsatz um 15 Prozent und setzte mit 992 Millionen Schweizer Franken eine neue Rekordmarke. Der reine Warenertrag lag bei 950 Millionen Schweizer Franken nach 834 Millionen Schweizer Franken im 2017. "2018 war für uns ein spektakuläres Geschäftsjahr", erklärt CEO Florian Teuteberg. "Dank großartigem Teamwork und starken Partnerschaften sind wir zweistellig gewachsen, haben den Umsatz auf fast eine Milliarde Franken gesteigert und die Produktpreise über weite Teile des Sortiments dem europäischen Niveau angeglichen. Gleichzeitig sind wir nach Deutschland expandiert und mit Galaxus seit dem 1. November im größten Markt Europas aktiv."

Mit der Lancierung des deutschen Onlineshops im November 2018 expandierte Galaxus erstmals über die Landesgrenze hinaus. An den Start ging Galaxus erst mal mit einer Beta-Version. Das Fazit der ersten beiden Monate ist positiv: "Unser Angebot kommt in Deutschland gut an", sagt Teuteberg. Nun gelte es die Marke bekannt zu machen, das Sortiment kontinuierlich auszubauen und möglichst viele Kunden für das Onlinekonzept von Galaxus zu gewinnen. "Es wartet noch viel Arbeit auf uns. Wir lernen jeden Tag dazu und sind bereit, jede Herausforderung anzunehmen", so Teuteberg weiter. Gestartet ist der deutsche Onlineshop mit einem überschaubaren Elektroniksortiment. Im Verlauf des Jahres will Galaxus das Warensortiment schrittweise ausbauen.

Produktportfolio fast verdreifacht

In der Schweiz wuchsen sowohl der Elektronikhändler Digitec als auch das Online-Warenhaus Galaxus im abgelaufenen Geschäftsjahr zweistellig. Digitec war 2018 noch immer der umsatzstärkere Shop, während bei Galaxus die Wachstumskurve steiler nach oben zeigte. Für Umsatzdynamik sorgte nicht zuletzt das Produktportfolio, das sich im Verlauf der vergangenen zwölf Monate beinahe verdreifachte. Gestartet war Digitec Galaxus im Januar 2018 mit einer Million Produkte - zum Jahresende hatten die beiden Shops bereits über 2,6 Millionen Artikel im Angebot.

Insbesondere in den Kategorien Elektronik, Haushalt, Bekleidung und Sport erweiterte Digitec Galaxus das Angebot massiv. Bereits heute führt der größte Schweizer Onlinehändler das landesweit umfangreichste Sortiment an Markenprodukten. "Unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll und möchten bei Digitec Galaxus eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten vorfinden", so Teuteberg. Deshalb stehe der weitere Sortimentsausbau auch 2019 weit oben auf unserer Prioritätenliste.

Knapp wird mittlerweile der Platz im Schweizer Logistikzentrum von Digitec Galaxus in Wohlen: Nachdem das Warenlager im Jahr 2017 beträchtlich erweitert wurde, steht für 2019 bereits die nächste Ausbaustufe an. Um das wachsende Produktsortiment sowie das steigende Versandvolumen zu bewältigen, erweitert der Online-Händler das Lager um eine zusätzliche Halle.

Im Zuge dessen werden der Wareneingang wie auch das Kleinteilelager bis 2020 weiter automatisiert und die Kapazitäten in der Aargauischen Logistikzentrale schrittweise erhöht. Ebenfalls dem wachsenden Warenstrom angepasst wird das Leistungsvermögen des EU-Hub im grenznahen Weil am Rhein: Erklärtes Ziel von Digitec Galaxus ist es, den Schweizer Kunden das Produktportfolio der europäischen Marktplatzhändler innerhalb von 48 Stunden nach Hause liefern zu können.