Immer mehr Vertriebspartner von Enreach vermarkten das Portfolio des aus dem Zusammenschluss von Swyx und Voiceworks hervorgegangenen Unternehmens. Das hat sich deshalb jetzt entschlossen, die bisher getrennten Vertriebswege zusammenzuführen.

Bernd Becker, der bisherige Leiter des Wholesale-Vertriebs, wird die Zusammenführung der Teams begleiten und Anfang 2025 in den Ruhestand gehen. Die Leitung des zusammengeführten Teams übernimmt Martin Meitza, der im Oktober 2023 zu Enreach kam und seither für den Reseller-Channel-Vertrieb verantwortlich ist.

Die Enreach-Portfolio umfasst von Unified Communications und Collaboration über Cloud Contact Center und KI-gesteuerte Bots bis zu passenden Connectivity-Services eine breite Palette an Kommunikations-Lösungen. Die lassen sich im Rahmen eines White-Label-Konzepts von Partnern unter eigenem Namen vermarkten oder unter der im UCC-Umfeld bekannten Marke Swyx.

Swyx oder White Label - Partner haben dei Wahl

"Wir freuen uns, dass bereits heute zahlreiche Partner die vielfältigen Möglichkeiten des Enreach Portfolios in Anspruch nehmen und sowohl die Marke Swyx als auch das White-Label-Modell nutzen - und es werden stetig mehr", sagt Marco Crueger, VP Sales bei Enreach. "Dieser Entwicklung werden wir nun mit einheitlichen Strukturen gerecht und optimieren unsere Fachhandelsbetreuung mit einem zentralen Team, das alle Channelpartner über das gesamte Portfolio und alle Geschäftsmodelle hinweg kompetent berät."

"Nach 12 intensiven Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit, in denen wir mit so vielen tollen Partnern das Wholesale-Geschäft erfolgreich aufgebaut haben, fällt es nicht leicht, loszulassen", sagt Becker. "Daher freue ich mich, dass wir diesen Schritt längerfristig planen konnten und mit Martin Meitza den richtigen Kandidaten gefunden haben, der den Channel erfolgreich zusammenführen kann." Die zweite Jahreshälfte wird er noch nutzen, um gemeinsam mit Meitza mit Partnern sprechen und "eine optimale Übergabe zu gewährleisten" - bevor er dann 2025 in Ruhestand geht.

Geplante und koordinierte Übergabe

Enreach Geschäftsführer Christoph Wichmann dankt Bernd Becker für seinen unermüdlichen Einsatz und seine wertvollen Beiträge. "Er hat eine zentrale Rolle beim Aufbau unseres Wholesale-Kanals in Deutschland gespielt, Synergien beim Zusammenwachsen der deutschen Enreach-Organisation vorangetrieben und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute so gut aufgestellt sind", sagt Wichmann.

"Wir wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand und freuen uns, dass er uns und unseren Partnern für einen reibungslosen Übergang noch zur Verfügung steht und seine umfangreichen Erfahrungen an Martin Meitza weitergibt."