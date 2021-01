Eigentlich wollten Expert und Euronics in diesem Jahr erstmals ihre gemeinsame Jahresauftaktveranstaltung KOOP ausrichten - ursprünglich als Kooperationsmesse auf dem Berliner Messegelände, dann wegen der Corona-Pandemie als gemeinsames virtuelles Format. Doch nun gibt Expert bekannt, fass man sich für 2021 aus dem gemeinsamen Unterfangen zurückgezogen habe. Die Expert-Frühjahrsmesse soll nun vom 19. bis 23. April 2021 als eigenständiges virtuelles Format stattfinden.

"Mit der Entscheidung, unsere diesjährige Frühjahrsmesse auf April 2021 zu verschieben, möchten wir mehr Planbarkeit und bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Messe schaffen, da wir aktuell von einem Lockdown bis Ende März ausgehen", erläutert Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Dadurch möchten wir uns von der vorherrschenden hohen Fremddynamik und Unsicherheit abkoppeln, die denkbar ungünstige Voraussetzungen für eine Messe schafft, die Wareneinkäufe sowie langfristige Dispositionen zum Ziel hat. Wir gehen heute davon aus, dass unsere Geschäfte zu dem neuen Termin nach Ostern wieder geöffnet sind, der Geschäftsbetrieb weitestgehend unter Hygieneschutzmaßnahmen möglich sein wird und wir damit die bestmögliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Messe legen."

Kein Abrücken vom gemeinsamen Konzept mit Euronics

Ursprünglich war die Expert-Frühjahrsmesse vom 22. bis 26. Februar als Auftakt der virtuellen KOOP, die vom 20. Februar bis 5. März 2021 in Zusammenarbeit mit Euronics und der Messe Berlin stattfinden sollte, geplant. Euronics will seine Frühjahrsmesse im Rahmen der KOOP weiterhin am ursprünglich geplanten Termin vom 1. bis 5. März 2021 durchführen.

Wie Expert mitteilt, habe man die Entscheidung zur Verschiebung der Expert-Frühjahrsmesse in enger Abstimmung mit den KOOP-Partnern Euronics und Messe Berlin getroffen. Alle drei Partner stünden weiterhin voll und ganz hinter dem KOOP-Konzept. "Wir halten unser Versprechen gegenüber unseren Industriepartnern und freuen uns schon darauf, hoffentlich im Jahr 2022 die KOOP als Präsenzveranstaltung durchzuführen", erklärt Expert-Chef Müller.

Die Expert-Tagung für die Expert-Gesellschafterinnen und -Gesellschafter, auf der der Vorstand sowie die Marketing- und Vertriebsleitung über aktuelle Themen und Entwicklungen informieren, ist weiterhin für den 20. Februar 2021 als virtuelles Format geplant.