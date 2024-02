Der Schweizer Online-Primus Digitec Galaxus wächst weiter kräftig und arbeitet deshalb mit Hochdruck an der Realisierung der geplanten Schweizer Logistikstandorte Utzenstorf und Rafz. Doch in den Gemeinden gibt es Widerstand. Um mittelfristig die nötigen Lagerkapazitäten für die Schweiz und Europa bereitzustellen und mögliche Engpässe zu überbrücken, plant der Schweizer Onlinehändler deshalb ein drittes Operations Center im süddeutschen Neuenburg am Rhein. Von dort sollen nicht nur deutsche Kunden beliefert werden, sondern auch zusätzliche Logistkkapazitäten für die Schweiz geschaffen werden.

„Seit einiger Zeit arbeiten wir intensiv daran, neue Logistikstandorte zu erschließen, um unsere Kundschaft auch in Zukunft schnell und zuverlässig beliefern zu können. Zwei davon befinden sich in der Schweiz und eines in Süddeutschland“, erklärt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. „Die Bewilligungsverfahren für die Schweizer Projekte benötigen noch etwas Zeit. Damit es mittelfristig zu keinen Kapazitätsengpässen kommt, haben wir nach kurzfristig realisierbaren Alternativen außerhalb der Schweiz gesucht und sind dabei im süddeutschen Raum fündig geworden. Der Standort Neuenburg am Rhein bietet uns außerdem die Möglichkeit, unser Wachstum in den europäischen Zielmärkten langfristig voranzutreiben.“

Stetig wachsender Logistikbedarf

In Deutschland betreibt Galaxus bereits zwei Logistikstandorte in Krefeld. Die Lagerfläche des geplanten süddeutschen Operations Centers in Neuenburg soll ca. 90.000 Quadratmeter betragen. Die Inbetriebnahme soll in Etappen zwischen 2025 und 2028 erfolgen. An den Bewilligungen für den Bau der Schweizer Standorte Utzenstorf und Rafz wird unterdessen mit Hochdruck weitergearbeitet. Sie sollen im zukünftigen Logistiknetzwerk des Onlinehändlers eine wichtige Rolle spielen und sind unabdingbar, um das Wachstum bis 2030 und darüber hinaus zu stemmen. „Mit dem Lager in Süddeutschland haben wir eine Möglichkeit gefunden, die fehlenden Logistikkapazitäten für unsere Expansion in der Schweiz und Europa mittelfristig aufzubauen und die Schweizer Bauvorhaben konzentriert weiterzuverfolgen“, sagt Florian Teuteberg.

Viele Produkte, die Galaxus verkauft, stammen aus dem europäischen Raum oder gelangen über die großen Frachthäfen nach Europa - ein Großteil davon wird direkt über Deutschland angeliefert. Der Transportweg, der die Ware vom Hersteller bis zur Schweizer Kundschaft zurücklegt, verlängert sich aufgrund des neuen Standorts nicht. Nur, dass die Ware in Süddeutschland, statt in Wohlen zwischengelagert wird. Die Auslieferung von Neuenburg am Rhein nach Zürich, Bern oder Genf wird zwar etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dennoch kann die Kundschaft wie gewohnt bis am späten Nachmittag bestellen, um am Folgetag beliefert zu werden. Auch die Blitzlieferung wird vom süddeutschen Operations Center aus möglich sein.