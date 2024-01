Die Gründe für jeden Unternehmensverkauf sind immer ganz individuell, doch manche Motive treten häufiger auf als andere auf. Denn hinter jedem Unternehmensverkauf stecken ähnliche Absichten, und die Veräußerung gelingt nur dann, wenn sowohl Käufer als auch Verkäufer mit dem Deal zufrieden sind.

Warum entscheiden sich Unternehmer, ihr Business zu verkaufen?

Unternehmer, die bereits das Renteneintrittsalter erreicht oder überschritten haben und sich von ihrem Lebenswerk trennen, möchten sich meist zur Ruhe setzen. Wenn dann kein Nachfolger in der Familie oder im Betrieb gefunden werden kann, bleibt den Geschäftsführern nichts anderes übrig als das Unternehmen zum Verkauf anzubieten. Junge Geschäftsführer zwischen 40 und 45 Jahren hingegen entscheiden sich mit einer Veräußerung des Unternehmens gleichzeitig häufig für ihre Familie.

Als Geschäftsleitung bleibt kaum Zeit für das gemeinsame Familienleben. Um die eigenen Kinder nicht nur am Sonntag zu sehen, geben sie schließlich das Unternehmen auf. Ein weiterer Grund für einen Unternehmensverkauf, der unabhängig vom Alter oft ausschlaggebend ist, ist eine berufliche oder private Neuorientierung. Solche Unternehmer suchen häufig nach einer neuen Herausforderung, nachdem sie ihren Betrieb erfolgreich großgezogen haben. Nach dem Verkauf investieren sie den Erlös deshalb oft in Aktien oder Immobilien.

Wie läuft der Verkauf des Unternehmens ab?

Der erste Schritt einer Unternehmensveräußerung ist das Treffen einer endgültigen Entscheidung. Für alle weiteren Schritte muss sich der Geschäftsführer absolut sicher sein, dass der Verkauf das ist, was er möchte, schließlich kann die Veräußerung des Lebenswerks ein sehr emotionaler Prozess werden. Wer hier Zweifel hegt, droht an entscheidender Stelle einen Rückzieher zu machen. Anschließend werden die verkaufsrelevanten Daten des Unternehmens strukturiert aufbereitet. So dienen sie als Grundlage für die anschließende Suche nach Interessenten.

Je sorgfältiger dieser Schritt durchgeführt wird, desto schneller können die nachfolgenden Schritte ablaufen. Wenn schließlich ein Kaufinteressent gefunden wurde, beginnen die eigentlichen Verhandlungen. Hier werden die Details der späteren Übernahme ausgehandelt. Sobald sich der bisherige und der zukünftige Geschäftsführer in allen Angelegenheiten einig sind, findet schließlich die endgültige Übergabe des Unternehmens statt. Für den gesamten Prozess sollten Unternehmer ungefähr ein ganzes Jahr einplanen. Mit entsprechend geduldiger Vorgehensweise und genug Zeit ist es sehr wahrscheinlich, dass der gewünschte und gerechtfertigte Verkaufspreis des Geschäfts erzielt werden kann.

Zahlreiche Menschen haben sich über Jahre und Jahrzehnte um den Aufbau ihres eigenen Unternehmens gekümmert. Viele Stunden Arbeit, Fleiß, Leidenschaft und Herzblut haben sie dabei in ihr Lebenswerk gesteckt und nichts dem Zufall überlassen. Dennoch gelangen viele Unternehmer an den Punkt, an dem sie sich nach einer grundlegenden Veränderung sehnen - und deshalb ihr Unternehmen verkaufen möchten. Ganz so leicht ist dieser Schritt allerdings nicht. Denn wer sein eigenes Lebenswerk in andere Hände gibt, merkt schnell, wie herausfordernd dies ist - sowohl fachlich als auch persönlich und emotional.

Der Verkaufsprozess wird nur dann reibungslos ablaufen, wenn externe Berater involvierte sind. Denn sie sorgen für den notwendigen Ausgleich zwischen dem Ein- und Verkäufer.



