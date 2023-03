Die deutsche Niederlassung der HP Inc. in Böblingen präsentiert die neue Z by HP High Performance Desktop Workstation-Reihe. Sie ist für komplexe, datenintensive Arbeitsabläufe konstruiert. Mit dem HP Anyware Remote System Controller können IT-Administratoren die Hochleistungsgeräte von überall aus verwalten, was wiederum hybride Arbeitsumgebungen unterstützt.

Workstation-Leistung und Fernverwaltung

Bereits die "kleine" HP Z4 G5 verspricht anspruchsvolle Workflows wie Machine Learning oder Videobearbeitung zu leisten. In der Maximalausstattung kann sie mit einem Intel Xeon W Prozessor mit 24 Kernen, zwei High-End-Grafikkarten und 512 GB DDR5 4800 RAM in den acht DIMM-Slots geliefert werden. Viele Erweiterungsmöglichkeiten, wie ein SSD HotSwap-Laufwerk oder der flüsterleise Betrieb, machen die neue Workstation für viele Branchen attraktiv.

Dank des HP Anyware Remote System Controller können IT-Administratoren eine Kernel-basierte Virtual Machine starten und für Verwaltungsaufgaben wie Pre-Boot-Zugriff, BIOS-Updates und Re-Imaging von überall aus über ein einziges Dashboard zugreifen. Darüber hinaus ist es möglich, mehrere Geräte über eine einzige Schnittstelle zu verwalten und auf Systeminformationen wie Seriennummern oder BIOS-Versionen zuzugreifen.

Über Berichte können so Erkenntnisse gewonnen werden, um beispielsweise die Infrastruktur zu optimieren oder Probleme zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. HP betont, die Hard- und Software auf der Grundlage strenger Sicherheitsstandards entwickelt und umfangreiche Tests, Prüfungen durch Dritte und Zertifizierungen durchgeführt zu haben, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

"Z by HP hat sich zum Ziel gesetzt, das bestmögliche Computererlebnis mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kreativität zu erreichen", sagt Jim Nottingham, Vice President und General Manager von Z by HP. "Das Design-Engineering von HP in Verbindung mit der Leistungsfähigkeit von Intel und Nvidia bietet die Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit, die unsere Kunden benötigen, um ihre wachsenden Anforderungen zu erfüllen."

Preise und Verfügbarkeiten

Die HP Z4 ist voraussichtlich ab April 2023 im Handel erhältlich und kann mit Windows 11 Pro für Workstations, Ubuntu 22.04 LTS, Linux Ready oder Red Hat Enterprise Linux geordert werden. Der HP Anyware Remote System Controller soll im Juni 2023 folgen. Ausführungen und Preise teilt HP zu einem späteren Zeitpunkt mit.



Das bereits ältere HP-Workstation-Modell Z2 G9 ist bei den Distributoren Also, Pilot, Api, Ingram, COS und TD Synnex erhältlich. Die Händlereinkaufspreise beginnen dort knapp über 1.000 Euro (Quelle: ITscope).





