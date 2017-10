Die Schlagzeilen über Hewlett Packard Enterprise (HPE) waren in letzter Zeit nicht gerade positiv. Rund 5.000 Mitarbeiter sollen weltweit auf der Streichliste stehen. Das schafft nicht nur im Unternehmen selbst Unruhe.

Das ärgert Ulrich Seibold, VP Channel, Service Providers, Alliance Partner, OEM & IoT bei Hewlett Packard Enterprise denn hierzulande steht HPE gut da. "Wir wachsen nun schon das vierte Quartal in Folge zweistellig", bekräftigt Seibold. Von den Stellenstreichungen soll die deutsche Niederlassung weitgehend verschont bleiben, da vor allem weltweite Hierarchiestrukturen verschlankt werden. "Die Vertriebsstrukturen bleiben erhalten", beruhigt der Channel-Manager. Es stünden eher internationale Funktionen zur Disposition. Durch den Abbau von Hierarchiestufen soll HPE auch schneller und flexibler agieren können.

Mittelstand treibt das Wachstum

Verlässlichkeit ist für Seibold ein wichtiger Faktor in der Zusammenarbeit mit den Fachhandelspartnern. Und mit diesen Partnern hat er noch viel vor. "Die Stärke der Partner im Mittelstand treibt das Wachstum", erläutert Seibold im Gespräch am Rande des Canalys Channels Forum (CCF) in Venedig. "Wir sehen im Markt viele Veränderungen", sagt er. Dabei spielen auch die Reseller bei Digitalisierungsprojekten eine wichtige Rolle. "IoT ist im Mittelstand angekommen", meint der HPE-Manager.

Seibold macht kein Hehl daraus, wie wichtig ihm die das Netzwerk sowohl auf der Partner- als auch auf Industrieseite ist. Das setzt aber auch ein neues Rollenverständnis als Plattformlieferant und Mittler seitens HPE voraus. "Wir sind viel mehr als Enabler gefragt", erklärt er. Diese Funktion will Seibold noch mehr in den Mittelpunkt rücken.

In einer immer komplexer werdenden IT-Branche fällt es mittelständischen Systemhäusern zunehmend schwer, sich als Komplettanbieter zu positionieren. Siebold rät den Partnern daher, sich auf eine bestimmte Komponente oder eine spezielle Branche zu konzentrieren.