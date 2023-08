Die Marktforscher von ISG haben mal wieder die hiesigen Provider unter die Lupe genommen und sich dabei auf die Cyber Security Services fokussiert. In dem "ISG Provider Lens"-Benchmark "Cyber Security - Solutions and Services 2023" haben die Marktforscher insgesamt sieben Handlungsfelder untersucht:

Identity & Access Management (IAM)

Data Leakage/Loss Prevention (DLP) & Data Security

Extended Detection & Response (XDR)

Security Service Edge (SSE)

Technical Security Services

Strategic Security Services

Managed Security Services (SOC)

Nach der Definition von ISG verfügen MSSP (Managed Security Service Provider) über ein Security Operation Center (SOC), also über ein eigenes Rechenzentrum, wo all die Informationen, die die Datensicherheit der eigenen Kunden betreffen, verarbeitet werden. Naturgemäß betreiben nur die größeren Systemhäuser und auf IT-Security spezialisierte Dienstleister ein solches SOC:

Laut ISG überwachen MSSP die IT-Landschaften ihrer Kunden allumfassend und bieten Services wie:

Security Monitoring

Verhaltensanalyse

Beobachtung und Verhinderung von unzulässigen Zugriffen auf die kundeneigene IT-Ressourcen

Penetration-Tests

Betrieb von Firewalls

Viren-Abwehr

IAM-as-a-Service

DLP-Services

und weitere IT-Security-Dienste

Dabei beschränken sich diese MSSP keinesfalls auf die IT-Security-Lösungen nur eines Herstellers, vielmehr bieten sie ihren Kunden eine breite Auswahl an unterschiedlichen Systemen an - meist mit dem "best of breed"-Ansatz.

Insgesamt 91 Managed Security Service Provider haben die Marktforscher von ISG bewertet. Die untersuchten MSSP sind in folgenden Regionen tätig: DACH, Nordeuropa, USA, Frankreich, Brasilien, Australien, Großbritannien und Südostanien (Malaysia & Singapur). 30 der von ISG unter die Lupe genommenen MSSP haben es in Deutschland ins Ranking geschafft. 13 Managed Security Service Provider sind dabei im oberen rechten Quadranten gelandet und dürfen sich von nun an "Leader" im ISG Provider Lens "Cyber Security - Solutions and Services 2023", Marktsegment "Managed Security Services (SOC)" nennen.

Als "Leader bezeichnet ISG Unternehmen, die sowohl über ein attraktives Produkt- und Serviceangebot als auch eine starke Markt- und Wettbewerbsposition verfügen. Sie sind strategische Wegweiser und Meinungsführer im Markt und stehen für Innovationskraft und Stabilität.

Unter diesen 13 MSSP-Marktführern finden sich auch alteingesessene deutsche Systemhäuser wie Bechte und Cancom. Auch die Vinci Energies-Tochter Axians und der hessische IT-Security-Dienstleister Controlware haben es in diesen erlesenen Kreis hineingeschafft.

Frank Heuer, Principal Analyst bei ISG, erklärt die Bewertung von Axians: "Durch die eigenen zielgerichteten und pragmatischen Lösungen hat Axians es unter die führenden Anbieter von Cyber-Security-Lösungen in Deutschland geschafft." Ähnliches dürfe wohl auch für allen anderen "Leader" unter den MSSPs gelten.

Axians-Deutschland-Chef Jacques Diaz freut sich über diese Top-Platzierung: "Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Cyber-Security-Expertise haben es uns ermöglicht, uns zu verbessern. Unser Ziel ist es, Unternehmen umfassend bei der Abwehr von Cyberangriffen zu unterstützen - mit maßgeschneiderten Services sowohl in der IT- als auch OT-Sicherheit. Die Synergien mit unseren Schwesterfirmen im Vinci Energies-Ökosystem und die dadurch gefestigte Kompetenz sind auf dem Markt einzigartig", so der CEO weiter.

Axians betreibt eigene SOCs in 11 Ländern. Das Angebot umfasst Produkte und Dienstleistungen zur Gewährleistung der Unternehmenssicherheit einschließlich innovativer Technologien wie Extended Detection & Response (XDR) oder der Implementierung von passwortlosen Multi-Faktor-Authentifizierungssystemen (MFA).

Bei Controlware hat ISG insbesondere das große MSS-Team in Deutschland überzeugt: Damit stellt der hessische IT-Security-Dienstleister seinen Kunden ein breites und erfahrenes Experten-Team zur Seite, um diese Kunden vor den digitalen Bedrohungen wirksam zu schützen.



