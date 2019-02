Mit Wirkung zum 1. März 2019 übernimmt Stefan Sicken die Position des Geschäftsführers Sales & Marketing bei der Föhrener IT-Haus GmbH. Damit ergänzt Sicken die bestehende Führungsriege aus Ingo Burggraf, Dr. Thomas Simon und Ulrich Simon.

Nach erfolgreicher Ausbildung zum Informations- und Telekommunikationskaufmann sowie weiteren Erfahrungen in der IT-Abteilung eines Krankenhauses im Eifel-Städtchen Daun, wechselte Sicken 2003 in den Vertrieb der IT-Haus GmbH. Nach unterschiedlichen Führungspositionen verantwortete er 2015 als Head of Sales & Marketing ein Team von rund 80 Mitarbeitern.

„Wir schätzen seine Persönlichkeit, die damit verbundene antreibende Art sowie die offene Kommunikation zu Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern“, lobt Geschäftsführer Ulrich Simon den Neuzugang in der Geschäftsleitung. „Seine vertriebliche Kompetenz sowie umfassenden Markt-Kenntnisse unterstützen uns dabei, IT-Haus noch stärker als Lösungsanbieter zu positionieren.“

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die mit der neuen Aufgabe verbundenen Herausforderungen“, so Stefan Sicken über seine Ernennung. „Die IT-Branche unternimmt immer stärkere und schnellere Wandel durch neue Technologien. Das birgt enorme Chancen und viele spannende Themen, die wir gerne gemeinsam angehen werden.“

