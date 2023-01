Auf dieser Position ist Wießler für das Gesamtbusiness von Unit4 in Mitteleuropa zuständig. Via Linkedin verkündete er, dass er alles unternehmen wird, um das Geschäft in dieser Region voranzutreiben. Gleichzeitig bedankt sich Wießler bei seinem bisherigen Zentraleuropa-DACH-Team (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Der Manager ist bereits seit Juli 2017 bei Unit4 beschäftigt, zuerst als Global Head of Professional Services Industries & Managing Director im deutschsprachigen Raum, danach für das Gesamtgeschäft in dieser Region zuständig. Seine Karriere im ERP-Segment begann Wießler 2003 bei Microsoft. Dort leitete er von 2008 bis 2012 den Geschäftsbereich Dynamics ERP and Dynamics CRM.

Von Oktober 2012 bis Juni 2017 arbeitete Wießler bei SAP Deutschland als Head of General Business (Midmarket & Partner) für Small & Medium Enterprises (SME) und war dort auch für das Partnergeschäft zuständig. Von Mai 2020 bis November 2021 agierte der Diplominformatiker als Vice President ERP, SCM und EPM bei Oracle.

Seine Stelle bei Unit vor trat er mit der Devise an, den Umsatz jedes Jahr zu verdoppeln.



