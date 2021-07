Fujitsu hat die neu geschaffene Stelle des Head of Sales Central Europe mit Juan Perea Rodríguez besetzt. Er trägt damit nun die Gesamtverantwortung für die Sparten Manufacturing & Automotive, Financial Services, Private und Public Sector und soll durch eine branchenübergreifende Betrachtung der Kundenanforderungen dem Unternehmen helfen, Potenziale besser auszuschöpfen und Wachstum und Profitabilität im Service- und Datacenter-Geschäft zu erhöhen.

Rodríguez hat nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum 2004 im Vertrieb in der Fujitsu-Niederlassung in Düsseldorf angefangen. Dort hat er eine klassische Sales-Karriere durchlaufen, bevor er nach über vier Jahren als Vertriebsleiter für Westdeutschland im Juli 2017 die Verantwortung für den Public Sector in Zentraleuropa und die Fujitsu-Niederlassung in Düsseldorf übernahm.

Seit Oktober 2017 beziehungsweise Mai 2020 ist Rodríguez zudem als Vertreter von Fujitsu im Management Board der Initiative D21 respektive der Internetoffensive Österreich. Im Rahmen einer Online-Pressekonferenz äußerte sich Rupert Lehner, Head of Central and Eastern Europe & Products Europe bei Fujitsu, sehr zufrieden darüber, dass es dem Unternehmen nicht nur immer wieder gelinge, externe Kräfte an sich zu binden, sondern auch Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen bis in Führungspositionen zu bringen. Das lässt sich auch von Santosh Wadwa sagen, der im April 2019 die Leitung des Fujitsu-Channels in der DACH-Region übernahm - und zuvor bereits 13 Jahre bei dem Konzern tätig war.

Thomas Müller übernimmt öffentliche Auftraggeber

Die Nachfolge von Juan Perea Rodriguez als Head of Public Sector hat Thomas Müller übernommen. Er leitete bisher im Bereich Public Sector das "Vertriebscenter West". Auch Müller kann auf eine lange Laufbahn bei dem japanischen Technologiekonzern zurückblicken, bei dem er 2006 mit einer Ausbildung zum IT-Systemkaufmann begann.

Nach einer Zeit als Account Manager übernahm er 2017 als Sales Director die Betreuung der öffentlichen Auftraggeber in Nordrhein-Westfalen und der Fujitsu-Kunden bei den Gesetzlichen Krankenversicherungen. Damit ist Müller für seine neue Aufgabe also bereits bestens vorbereitet.

