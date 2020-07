Mimecast hat Klaus Seidl zum Vice President DACH ernannt. Er folgt auf Stefan Thiel, der Anfang des Jahres als Regionals Sales Director zu Splunk gewechselt hatte. In seiner neuen Position bei Mimecast verantwortet Seidl seit 1. Juli den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er berichtet an Brandon Bekker, Senior Vice President of EMEA bei Mimecast.

"Mimecast hat beträchtlich in EMEA und die DACH Region investiert. Klaus Seidl hatte bereits mehrere Führungspositionen in großen Unternehmen in dieser Region inne. Diese Erfahrung ist wichtig für uns, um unsere Marktposition hier auszubauen", sagt Bekker.

Der Informatiker Seidl startete seine Karriere bei IBM als Systemingenieur und Vertriebsmitarbeiter. Zu Mimecast bringt er über 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit - die meiste Zeit davon im Bereich IT-Security. Zuletzt war Seidl als Vice President of Sales beim israelischen Startup Loom Systems, das von ServiceNow übernommen wurde. Frühere Stationen, bei denen er jeweils den europäischen Vertrieb auf- und ausgebaut hat, waren unter anderem bei Netapp (damals noch Network Appliance), Simplivity (von HPE übernommen), Cohesity sowie Riverbed Technology und Palo Alto Networks.

"Mimecast hat im letzten Jahr ganz klar die Wettbewerbsvorteile seines E-Mail-Security 3.0-Ansatzes demonstriert. Es war wirklich spannend, das zu beobachten", sagt Seidl. Ihm und seinem Team sei es besonders wichtig, eine solide Vertrauensbasis mit Kunden und Partnern aufzubauen und ihnen dabei zu helfen, "ihre Cyber Resilience-Aktivitäten auf Bedrohungen am, innerhalb und außerhalb des E-Mail-Perimeters zu fokussieren."