Zweimal im Jahr geht Lancom traditionell auf Tour, um Partner, Fachhändler und Systemhausspezialisten zu informieren und deren Feedback einzuholen. 2023 geht die Frühjahrs-Roadshow am 21. März los - also unmittelbar nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn, der dieses Jahr am 20. März um 22 Uhr 24 Uhr ist. Auf dem Programm stehen wie gewohnt Wissenstransfer und praxisorientierte Inhalte sowie Informationen zu neuen Produkten und Erweiterungen bestehender Produkte.

Als eines derHighlights hebt Lancom ARC 2.0 hervor. Das selbstlernende Automatisierungs-Tool Active Radio Control 2.0 bewirbt der Hersteller als Antwort auf komplexer werdende Netzwerke, steigenden Kostendruck und IT-Fachkräftemangel. Es optimiert WLAN-Installationen auf Basis realer Nutzungsdaten.

Ebenfalls interessant ist der Ausblick auf einen über die Lancom Management Cloud verwalteten VPN Client. Er soll "Trusted Access" heißen und seinem Namen alle Ehre machen, indem er für die sicherere Anbindung von mobilen und Homeoffice-Arbeitsplätzen sorgt.Gegenüber traditionellem RAS per VPN stellt Lancom "zahlreiche zusätzliche hochsichere und innovative Funktionen" in Aussicht.

Schon verfügbar sind die Ende Februar vorgestellten Gigabit-Business-Router 1800EF und 1800EFW. Sie sollen in Büros und Filialen für hochverfügbare VPN- Anbindung per Glasfaser und Kabelanschluss sorgen. Auf der Roadshow gibt Lancom auch eine Ausblick auf weitere Router der Familie, darunter den 1800EF-5G. Neuigkeiten gibt es auch beim Switch-Portfolio. Das erhält im Laufe des Jahres eine Reihe von Updates und in Teilen auch einen Hardware-Refresh. Außerdem stellt Lancom eine neue Switch-Familie in Aussicht. Details gibt es vorab ebenfalls vor Ort.

Schließlich zeigt Lancom auf, was die Access Points Lancom 6500 und der neue Lancom 6500E bringen. Sie verdoppeln nicht nur verdoppeln das bisher nutzbare Funkspektrum und bieten eine Datenrate von 8,4 GBit/s, aggregiert über alle Frequenzbänder. Ein integriertes ePaper-Modul ermöglicht Digital-Signage-Lösungen beispielsweise für elektronische Raumbeschilderung oder digitale Preisschilder, die problemlos mit dem WLAN koexistieren.

Interessierte können sich hier anmelden. Termine und Orte der Lancom-Roadshow im Frühjahr 2023 im Überblick:

21. März 2023 Hamburg

30. März 2023 Feldkirchen (München)

18. April 2023 Hannover

20. April 2023 Maintal-Dörnigheim (Frankfurt)

27. April 2023 Schönefeld (Berlin)

09. Mai 2023 Sindelfingen (Stuttgart)

11. Mai 2023 Fürth (Nürnberg)

23. Mai 2023 Schkeuditz (Leipzig)

25. Mai 2023 Kamen (Dortmund)

07. Juni 2023 Online (Webinar)

14. Juni 2023 Köln

