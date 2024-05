Boris von Brevern ist Eigentümer der BORIS Consulting GmbH (Buy Online Return In Store) in Hamburg. Mit dem Leitprinzip "Customer Value always brings Business Value" verbindet er IT, Operations, Strategie und schafft Veränderungsprozesse durch unternehmerische Weiterentwicklungen im Bereich Omnichannel, E-Commerce Fulfillment und Handel.