Siticom wurde 2010 gegründet und gilt in der Branche als Expertin für IoT (Internet of Things), für Campus-Netzwerke, 5G und für das Software Defined Networking (SDN). Mit über 130 Mitarbeitern an fünf deutschen Standorten (Weiterstadt/Darmstadt, München, Köln, Dresden und Bruchsal/Karlsruhe) entwickelt das Unternehmen Netzwerklösungen für Telekomunternehmen, für Finanzdienstleister sowie für Betreiber von Chemieanlagen, insgesamt für mehr 20 Großkunden.

Die Übernahme von Siticom befähigt Logicalis dazu, sein SDN-Angebot auszubauen. Ferner möchte der weltweit tätige IT-Dienstleister ein EMEA-Kompetenzzentrum für 5G-Netzwerke etablieren, sein Dienstleistungsportfolio im Netzwerksegment ausbauen und im Bereich Managed Services zulegen.

"Mit der Übernahme von Siticom zu kommen wir der wachsenden Nachfrage nach Breitbanddiensten und Glasfaserausbau nach, während wir weiterhin schnelle, skalierbare und agile Lösungen für globale Kunden liefern", sagt Bob Bailkoski, CEO der Logicalis Group. "Als Cisco Global Gold Partner entwickeln wir bereits SD-WAN-Lösungen. Gemeinsam mit Siticom können wir zukunftssichere End-to-End-5G-Lösungen entwickeln", so der Firmenchef weiter.

Jürgen Hatzipantelis, Managing Director bei Siticom, fügt hinzu: "Unsere zukunftsweisende Netzwerkexpertise kombiniert mit der globalen Reichweite von Logicalis eröffnet beiden Unternehmen neue Märkte. Als internationaler Managed Service Provider (MSP) wird Logicalis unser Wachstum unterstützen."

