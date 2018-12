MediaMarktSaturn Deutschland und der Energieversorger Innogy kooperieren: Ab sofort bieten Media Markt und Saturn bundesweit in allen Märkten sowie in ihren Onlineshops Ökostrom- und Gastarife an. Für den Vertrieb des neuen Angebots setzt MediaMarktSaturn auf eine strategische Partnerschaft mit Innogy, einem der führenden deutschen Energieunternehmen. Kunden, die sich für einen neuen Strom- oder Gasvertrag von Innogy oder deren Tochter Eprimo entscheiden, sollen von einem attraktiven Angebot mit Preisvorteilen sowie einem unkomplizierten Anbieterwechsel profitieren. Zudem gibt es pro Vertragsabschluss Prämien in Form von MediaMarkt- bzw. Saturn-Coupons von bis zu 180 Euro.

Mit dem Einstieg in den Vertrieb von Energieprodukten setzt MediaMarktSaturn seinen Weg beim Ausbau des Servicegeschäfts fort. Zugleich unterstreicht dieser Schritt die Strategie, den Kunden zunehmend integrierte Lösungen anzubieten. Gemeinsam mit dem Partner Innogy will der Elektronikhändler künftig weitere innovative und nachhaltige Energiedienstleistungen für seine Kunden entwickeln, beispielsweise bei E-Mobility-Lösungen oder der smarten Steuerung von Energieverbrauchern im Haushalt.

Bei Freenet abgeschaut?

Das neue Angebot wurde zunächst in ausgewählten Pilotmärkten getestet. Zudem konnten Kunden in einigen Märkten schon in der Vergangenheit Energieverträge mit regionalen Energieversorgern abschließen und haben davon rege Gebrauch gemacht.

Diese Erfolgsgeschichte wollen Media Markt und Saturn nun mit einem einheitlichen, bundesweiten Produktportfolio im Bereich Strom und Gas weiter ausbauen. Dieses umfasst jeweils Vertragsmodelle mit 12 Monaten Laufzeit für besonders preisbewusste Kunden und 24-monatiger Laufzeit mit voller Preisgarantie. Die Stromtarife setzen zu 100% auf Ökostrom, der aus regenerativen Energiequellen stammt. Der Vertragsabschluss ist denkbar einfach gestaltet - und er lohnt sich gleich zweifach: Zusätzlich zu den attraktiven Preismodellen erhalten die Kunden einen Media Markt- bzw. Saturn-Coupon im Wert von bis zu 150 Euro bei einem Wechsel des Stromanbieters. Beim Wechsel des Gasanbieters gibt es bis zu 180 Euro Prämie.

Media-Saturn ist nicht der erste Elektronikretailer, der Energieprodukte in seine stationären Geschäfte bringt: So setzt Mobilcom-Debitel, das zum neuen Media-Saturn-Teilhaber Freenet gehört, bereits seit letztem Jahr auf die Vermarktung von Energieprodukten.