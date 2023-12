Marketplace-Verkäufer sollen bei MediaMarktSaturn künftig nicht nur im Onlineshop ihren Platz bekommen, sondern auch stationär im Markt. In einem Pilotprojekt im Tech Village am Alexanderplatz in Berlin nutzt ein Fitnessgeräte-Anbieter aus dem MediaMarktSaturn Marketplace rund 22 Quadratmeter Ausstellungsfläche, um seine Produkte ins perfekte Licht zu rücken. Im Sinne seiner Omnichannel-Strategie soll der Retail-as-a-Service Pilot für MediaMarktSaturn ein weiterer Schritt sein, um für seine Partner und Kunden noch attraktiver zu werden.

In einer ersten Testphase von November 2023 bis Januar 2024 stellt der Fitness-Anbieter verschiedene Produkte auf 22 Quadratmetern aus. Dabei wird die komplette Themenbandbreite abgedeckt: von "Get started" mit einer Körperanalyse und -beratung über "Get better" mit Trainingsgeräten und Wearables bis hin zu "Recover" mit Produkten zu Muscular Therapy und Wellness. Meist sind es Produkte, die eine umfassende Beratung erfordern und die Kundinnen und Kunden vor dem Kauf gerne live vor Ort testen und erleben wollen. Dazu ist ein eigener Fitnessberater im Markt, der über die Produkte informiert, Fragen beantwortet, beim Online-Bestellprozess unterstützt und darüber hinaus eine personalisierte Fitnessanalyse und -beratung anbietet.

Zusätzlich zum Berater vor Ort stehen auf der Ausstellungsfläche Tablets als digitale Touchpoints zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher können sich so jederzeit selbst einen ersten Überblick über die Produkte und die technischen Daten verschaffen. Auf einer speziell zur Themenwelt "Fitness & Wellness" gestalteten Landing Page werden die ausgestellten Produkte nicht nur im Markt, sondern auch online besonders prägnant ins Licht gerückt. Auch der Kaufabschluss erfolgt über den digitalen Touchpoint direkt über das Online-Angebot des Verkäufers im Marketplace.

Bereits 1.000 Marktplatz-Partnerhändler

"Mit unserem Space-as-a-Service-Angebot wollen wir unseren Marketplace-Verkäufern eine neue Plattform bieten, die besonders viel Präsenz erhält. Dabei verzahnen wir offline und online perfekt miteinander, indem wir die Vorteile unserer Omnichannel-Strategie nutzen und die Produkte bestmöglich online sowie stationär im Markt präsentieren", erklärt Christian Kollesch, Director Marketplace International bei MediaMarktSaturn. Marius Lückemeyer, CEO Marketplace bei MediaMarktSaturn, ergänzt: "Wir starten mit einem Piloten im Bereich Fitness und Wellness in Deutschland und wollen dieses Konzept künftig in weiteren Ländern ausrollen sowie auf weitere Kategorien ausdehnen, die unser Kernsortiment perfekt ergänzen. Wir können unseren Kunden damit ein noch umfangreicheres Produktportfolio anbieten."

Der Marketplace spielt eine wichtige Rolle in der Strategie von MediaMarktSaturn, um die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern, das eigene Kernsortiment auf ausgewählte Wachstumsbereiche zu konzentrieren und Kundinnen und Kunden gleichzeitig ein noch umfangreicheres Produktsortiment online anzubieten. Dazu baut MediaMarktSaturn sein Marketplace-Angebot kontinuierlich aus, rund 1.000 Verkäufer bieten mehr als eine Millionen Artikel an. Auf dem Capital Markets Day verkündete das Unternehmen im Juni das Ziel, im Geschäftsjahr 2025/26 rund 750 Millionen Euro GMV (Gross Merchandise Value) über den Marketplace erreichen zu wollen. Neben Deutschland ist der Marketplace bereits in Spanien und Österreich live, im aktuellen Geschäftsjahr 2023/24 soll der Marketplace als nächstes in den Niederlanden und in Italien online gehen.