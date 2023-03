Microsoft erhöht zum 1. April die Preise für seine Onlinedienste Microsoft 365 und Dynamics 365. Das Unternehmen begründet das mit einer weltweiten Vereinheitlichung der Preisgestaltung und einer Anpassung an den Dollar-Wechselkurs. Für Kunden im Euro-Raum bringt das zunächst eine Erhöhung um 11 Prozent. Auch wer in Norwegischen Kronen abrechnet, zahlt künftig 11 Prozent mehr, Kunden in Schweden müssen sogar mit einem Aufschlag von 15 Prozent kalkulieren. In Großbritannien steigen die Preise im Zuge der Anpassungen an die Entwicklung des Dollars-Kurses um 9 Prozent.

Anders gesagt: Microsoft gibt sein unternehmerisches Risiko bei Wechselkursen zu einem guten Teil an die Kunden weiter. Ob Senkungen angedacht sind, wenn sich die Kursverhältnisse wieder ändern, ist nicht bekannt. Bekannt ist dagegen, dass sich Microsoft vorbehält, die Preise künftig in einem sechsmonatigen Turnus für dann zu verlängernde und neue Abonnements anzupassen.

Immerhin: Für zusätzliche Lizenzen (Seats), die zu einem derzeit laufenden, vor dem 1. April 2023 gestarteten Abonnement hinzugebucht werden, gelten die ursprünglichen Konditionen des Abonnements. Bei Dynamics 365 sind die Laufzeiten der Verträge bis zu 36 Monate, bei Microsoft 365 (Office 365) bis zu zwölf Monate. Unverändert bleibt zunächst die Preispolitik bei Microsoft Azure, wenn Kunden Leistungen über die "New Commerce Experience" im Rahmen eines Microsoft Customer Agreement (MCA) beziehen. Hier gilt wie bisher, was der Preiskalkulator tagesaktuell anzeigt - in US-Dollar.

So lässt sich die Kostensteigerung hinauszögern

Eine Möglichkeit, die aktuelle Kostensteigerung zumindest hinauszuzögern, ist eine Verlängerung der aktuellen Lizenzen noch vor der Preiserhöhung. Denn die gilt zunächst für Neukunden und Verträge, die nach dem 1. April 2023 verlängert werden. Wer zum Beispiel einen Jahresvertrag hat, der bis 1. August 2023 läuft, zahlt auch den aktuellen Preis bis dahin.

Wer dagegen ein monatliches Abonnement nutzt, würde bereits ab 1. April mehr bezahlen. Vermeiden kann er das, wenn er das monatliche Abo noch vorher in einen Jahresvertrag umwandelt. Dann sichert er sich den aktuellen Preis wenigstens für die nächsten zwölf Monate.

Auf diese Option weisen viele Dienstleister ihre Kunden schon seit Jahresanfang hin. Zum Beispiel hat die Deutsche Telekom für Kunden des Telekom Cloud Marketplace bereits frühzeitig eine FAQ-Liste online bereitgestellt. Zwar haben Kunden durch die Änderung ein Sonderkündigungsrecht. Das greift dann aber jeweils erst zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit - also dann, wenn die Preiserhöhung wirksam würde.

Unternehmen fürchten Rückkehr alter Abhängigkeiten

Alleine, die meisten Unternehmen sehen keine echte Alternativen, nachdem sie zur Pandemiefolgenbewältigung im Zuge der Flexibilisierung der Arbeitsplätze ganz auf Microsofts Cloud-Angebot gesetzt haben. Viele haben zudem noch die deutliche Preiserhöhung aus dem Jahr 2022 in Erinnerung. Andere erinnern sich noch an den Haltezwang für Lizenzen beim Wechsel auf die Cloud-Angebote, den Microsoft im Mai 2020 einführte, dann aber im Juni 2021 doch wieder zurücknahm.

Alles zusammen trägt dazu bei, dass sich Unternehmen zunehmend in einer unguten Abhängigkeit von Microsoft fühlen. Das kommt auch in einem aktuellen Artikel im Handelsblatt zum Ausdruck. Darin heißt es: "Das Selbstbewusstsein von Microsoft weckt Erinnerungen an die Neunzigerjahre. Damals nutzte der Konzern seine Marktmacht im PC-Markt und bei Geschäftskunden aus" und wird befürchtet, dass das Sprachmodell GPT-4 von OpenAI, dass Microsoft in viele Produkte integriert, die "Abhängigkeit von Microsoft noch dramatisch vergrößern" wird.

Wie Microsoft Preiserhöhungen verteidigt

Microsoft begründete die Preiserhöhungen 2022 dagegen mit der fortgesetzten Innovation und dem wachsenden Funktionsumfang. Zum Beispiel seien seit der Einführung von Microsoft 365 im Jahr 2011 über 1.400 neue Funktionen und Möglichkeiten sowie 24 Anwendungen hinzugekommen, erklärte Jared Spataro, damals Corporate Vice President for Microsoft 365.

Ähnlich argumentierte im Januar 2023 auch Liat Ben-Zur, zu dem Zeitpunkt Corporate Vice President, Microsoft 365 Consumer and Web Experiences, bei der Einführung des Einsteigerangebots Microsoft 365 Basic. Ben-Zur wies vor allem darauf hin, dass Microsoft 365 Personal sowie Microsoft 365 Family in den USA wie schon bei der Markteinführung vor zehn Jahren nach wie vor 6,99 respektive 9,99 Dollar pro Monat kosten.

Kritiker aus Unternehmen dürfte auch das nicht beruhigen: Aus ihrer Sicht zementiert die Allgegenwart im privaten Umfeld die Abhängigkeit der Firmen eher noch. Schließlich stellt sie sicher, das "Microsoft-Kenntnisse" quasi identisch als "Kenntnisse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation" gesehen und deshalb auch in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen bevorzugt angeboten werden.

