IT-Dienstleister haben in den vergangenen Monaten in beeindruckender Weise dazu beigetragen, den Wirtschaftsmotor in Deutschland am Laufen zu halten. Sie unterstützten Unternehmen bei der Umsetzung von Modern Work Modellen und Managed Services - und nahmen gleichzeitig den Umbau ihrer eigenen Organisationen in Angriff.

Jeder erlebte diese Monate auch ganz persönlich als tiefen Einschnitt - herausfordernd, aber auch bereichernd. Die Systemhauskongress SESSIONS wollen deshalb Erfahrungen aus dieser Zeit und die damit verbundenen Konsequenzen für die Zukunft in einem neuen, außergewöhnlichen digitalen Konzept aufgreifen.

Vom 25. August bis zum 15. September widmen wir uns immer dienstags, mittwochs und donnerstags je eineinhalb Stunden lang vertieft einem Aspekt unseres Leitthemas:

"Shape your customers' journey - Mit Kunden das 'New Normal' gestalten!" Per Live-Votings, Chats und anderen interaktiven Formen gestalten die Teilnehmer den Verlauf der Diskussion aktiv mit. In der Abschluss-Session am 15. September werden ChannelPartner und Computerwoche die besten Systemhäuser Deutschlands 2020 küren.

Diese Themen stehen auf dem Programm:

26. August, 10:00 - 11:30 Uhr

Mit Kunden das "New Normal" gestalten - und mein Systemhaus weiterentwickeln. Wie geht das zusammen? Details - Jetzt anmelden!

27 August, 10:00 - 11:30 Uhr

Secure Work: Wenn schon Home Office, dann wie Chuck Norris. Sie aber auch!

Details - Jetzt anmelden!

01. September, 10:00 - 11:00 Uhr

Auf dem Weg zum Rechenzentrum 2025 - Meilensteine und Herausforderungen

Details - Jetzt anmelden!

September, 10:00 - 11:30 Uhr

Neue Aufträge in Krisenzeiten - Marketing- und Vertriebsunterstützung für Systemhäuser

Details - Jetzt anmelden!

September, 10:00 - 11:00 Uhr

Agiles Arbeiten via Cloud-Services - Wie Sie Mehrwerte sichtbar machen

Details - Jetzt anmelden!

08. September, 10:00 - 11:30 Uhr

Wie Sie Ihren Kunden sicheres, dezentrales Arbeiten ermöglichen - Prozesse und Infrastruktur

Details - Jetzt anmelden!

09. September, 10:00 - 11:00 Uhr

Wie Sie mit Ihren Kunden New-Work-Modelle umsetzen und langfristig ausbauen

Details - Jetzt anmelden!

10. September, 10:00 11:30 Uhr

Dezentrale Kommunikation und Führung unterstützen - neue Wege und Methoden

Details - Jetzt anmelden!

15. September, 16:00 - 18:00 Uhr

Das "New Normal" gestalten: Diese Systemhäuser gehen voran

Details - Jetzt anmelden!

Lassen Sie sich inspirieren!

Wir freuen uns schon jetzt auf spannende Diskussionen mit Ihnen.