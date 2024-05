Im Rahmen der Vorstellung seiner Quartalszahlen gab Cisco auch einen wichtigen Wechsel im globalen Führungsteam bekannt. Gary Steele, der ehemalige CEO von Splunk, wird die neu geschaffene Rolle des President für Ciscos Go-to-Market übernehmen. Steeles neue Organisation umfasst die Vertriebs-, Partner- und globale Marketingteams.

Damit ist Steeles Wirkungsbereich deutlich größer als das seines Vorgängers Oliver Tuszik, der die Position des Senior Vice President, Global Partner Sales and GM Routes to Market bei Cisco bis August 2023 innehatte und danach als EMEA-Chef in seine Heimat Köln zurückkehrte.

In der Zwischenzeit agierte Jeff Sharritts als Executive Vice President und Chief Customer and Partner Officer bei Cisco, er wird das Unternehmen nach 24 Jahren Mitte Juli 2024 mit unbekanntem Ziel verlassen. Cisco-CEO Chuck Robbins bedankt sich bei ihm in einem ausführlichen Blogeintrag.

Seit seinem offiziellen Eintritt bei Cisco - bedingt durch die Splunk-Akquise im September 2023 - hat Gary Steele bei der Integration seines Unternehmens in den Konzern mitgespielt. Um sicherzustellen, dass dieser Prozess weiter läuft, wird das Splunk-Team weiterhin an Steele berichten.

Der frischgebackene Channel-Chef bringt 40 Jahre Berufserfahrung in seine neue Rolle bei Cisco ein. Während seiner zweijährigen Tätigkeit als CEO bei Splunk hat Steele nachgewiesen, dass er einem Unternehmen mit SaaS-Aktivitäten allein Wachstum um fast 60 Prozent und ein Umsatzvolumen von 3,65 Milliarden Dollar bescheren kann. Als Proofpoint-CEO baute Gary das Unternehmen von einem Start-up zu einem börsennotierten und am Markt breit anerkannten Security-Anbieter aus. Seine Karriere in der IT-Industrie startete Steele 1984 als Softwareentwickler bei Sun Microsystems.



