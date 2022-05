Die ehemalige Geschäftsführerin von Microsoft Schweiz war die vergangenen sechs Jahre bei Salesforce tätig und dort zuletzt für Osteuropa und die Schweiz verantwortlich. Jenner kann über 20 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche vorweisen. In dieser Zeit konnte sie ihre Führungsqualitäten in Top-Management-Positionen nicht nur bei Microsoft und Salesforce, sondern auch bei Checkpoint und Pivotal zeigen.

Jenner gilt als moderne Führungspersönlichkeit und setzt sich für mehr Frauen an der Spitze von IT-Unternehmen ein. In Vorträgen teilt sie ihre Erfahrungen als weibliche Führungskraft und präsentiert ihre Strategien für eine moderne Führungskultur.

Bei Splunk möchte Petra Jenner die EMEA-Region für Bestands- und Neukunden besser als bisher aufstellen. Dabei wird sie an Christian T. Smith, Senior Vice President und Chief Revenue Officer bei Spunk, berichten. Der Vertriebschef hält große Stücke auf die EMEA-Region: "Europa beherbergt einige der innovativsten Unternehmen der Welt, die sich auf unser Datenplattform von Splunk verlassen, um resilient und innovativ zu bleiben. Petra wird uns helfen, uns in dieser Region gut zu positionieren. Mit ihren Erfahrungen auf Führungspositionen bei Salesforce und Microsoft wird sie eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres nächsten Kapitels in EMEA spielen", so Smith weiter.

"Während meiner gesamten Karriere habe ich mich darauf konzentriert, Kunden zu helfen, ihre größten Herausforderungen mit Technologie zu bewältigen", sagte Jenner in ihrer Antrittsrede. Nun freut sie sich, bei Splunk ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

