Die Fernao Networks Holding GmbH hat seit 2015 mehrere auf IT-Security und Netzwerke spezialisierte IT-Dienstleister aufgekauft, der größte unter ihnen war Magellan Netzwerke (ChannelPartner berichtete). Die bisherige Fernao-Führungsriege (Hendrik Sauer, Nico Birk, Stefan Ploder und Ulrich Weller) war bis dato komplett gleichzeitig auch noch in der Geschäftsführung der Tochter Magellan Netzwerke tätig.

Das hat sich am 1. August 2020 geändert: Stefan Ploder und Ulrich Weller sind nur noch für Magellan Netzwerke verantwortlich. Ploder bleibt dort als Geschäftsführer tätig und betreut neben den kaufmännischen Themen auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Magellan-Mitgründer Ulrich Weller steht Ploder in strategischen Unternehmensfragen beratend zur Seite und konzentriert sich nun außerhalb der bisherigen Geschäftsführertätigkeit auf die Bereiche "Service Provider" und "Innovation Lab".

Hendrik Sauer und Nico Birk sind für das Geschäft von Magellan Netzwerke nicht mehr direkt zuständig sondern "nur" noch in der Geschäftsführung der Mutter Fernao tätig. Dort wurden sie nun um den Finanzchef Jens Wiese ergänzt.

Jens Wiese bringt M&A-Knowhow zu Fernao mit

Nach seinem Studium an der Berufsakademie Stuttgart und der Universität Hohenheim, sowie nach der Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster stieg Wiese als Berater bei McKinsey ein. Dort hat sich der Wirtschaftsinformatiker auf Finanzthemen spezialisiert und konnte so seinem Werdegang Stationen als Finanzchef bei der Alliance Healthcare Deutschland AG, bei Tchibo, bei Vinaneo und bei der Deutschen Radiologie Holding hinzufügen.

Zudem bringt Wiese einige Erfahrungen im Bereich Unternehmensbeteiligungen in die Geschäftsstrategie der Fernao -Gruppe ein. Denn diese besteht aktuell aus neun Tochterunternehmen und sie plant, ihr Portfolio durch weitere Zukäufe kontinuierlich zu erweitern.

Wiese selbst freut sich bereits, Teil eines erfolgreichen Teams zu sein: "Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung aus der Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien bei der Fernao Gruppe einen wertvollen Beitrag zu weiteren Entwicklungen leisten kann."