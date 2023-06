Security-Hersteller DriveLock wurde 1999 in Deutschland gegründet und ist inzwischen mit Niederlassungen in Australien und USA vertreten. Das Unternehmen bietet Security-Lösungen zum Schutz von Endpoints und zur Datenverschlüsselungen. Außerdem offeriert es Systeme zur Verwaltung digitaler Identitäten und Zugriffsrechte (Identity & Access Management, IAM). Die dafür selbst entwickelte Plattform basiert auf dem Zero Trust-Ansatz.

Ralf Stadler soll nun als neuer Channel-Chef bei DriveLock neue Vertriebspartner gewinnen und bestehende Allianzen ausbauen. In Deutschland arbeitet der Security-Anbieter mit dem Distributor Ectacom, in der Schweiz mit DataStore zusammen.

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

Seine berufliche Laufbahn begann Stadler im Elektrohandel (Fröschl), 1994 wechselte er zu MediaMarkt. Es folgte kurze Intermezzi beim Value Added Distributor (VAD) Computerlinks (heute: Arrow) und bei einem IT-Dienstleister, bevor der Manager 2000 mit dem Aufbau von Channel-Strukturen bei Axent Technologies begann. Als dieser Security-Hersteller 2001 von Symantec übernommen wurde, übernahm der Groß- und Außenhandels dort die Position des Partner-Managers für Zentraleuropa.

Ein Jahr später wechselte Stadler zu IBM, wo er anderthalb Jahre lang als Channel Manager für Security Systems-Division in Deutschland verantwortlich war. Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt beim IT-Dienstleister Datalog (heute: SoftwareOne) ging es für ihn beim VAD Esesix weiter, nach dessen Insolvenz kehrte Stadler zu Computerlinks (heute: Arrow) zurück.

Von 2011 bis 2015 baute Stadler das Security-Business bei Hewlett Packard mit auf, nach der Aufspaltung des Unternehmens blieb er noch bis Ende 2016 bei HPE (Hewlett Packard Enterprise) - als Regional Director mit der Zuständigkeit für die Distribution der HPE-Software-Produkte in der Region Zentral- und Osteuropa inklusive Russlands und Israels.

Danach wechselte er zu Tech Data (heute: TD Synnex), wo er fast sechs Jahre lang als Direktor die Business Unit Security, Mobility, IoT & Analytics anführte. Im August 2022 ging Stadler zu Google. Dort verantworte er bis Februar 2023 das Security-Geschäft mit Chronicle SOAR und Virustotal. Die dreimonatige berufliche Auszeit (März bis Mai 2023) nutzte der Manager für Weiterbildung und schloss diese mit zweit Zertifikaten von TüV Rheinland ab: IT-Security Officer und Datenschutzbeauftragter.

Nun freut sich Stader darauf, gemeinsam mit seinen neuen Kollegen das Renommee von DriveLock in der internationalen Partner- und Kundenlandschaft weiter zu verbessern: "Gerade durch die strengen Regulatorien und den hohen Anspruch an IT Security im deutschsprachigen Raum werden wir unsere Zero-Trust-Plattform auf ein höheres Level hieven", so der neue Channel-Verantwortliche in seiner Antrittsrede bei DriveLock.

Für seinen Chef und DriveLock-CEO Arved Graf von Stackelberg ist Stadler mit seiner langjährigen Praxiserfahrung als Regional Vice President Channel und Alliances die Bestbesetzung: "Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Channel-Strategie uns auf dem Weg zu einem der wichtigsten Anbieter für Cloud-basierte Sicherheit in Deutschland und Europa entscheidend voranbringen wird", so der CEO weiter.



Mehr zu Ralf Stadler:

Tech Data verlassen

Bei Google gelandet

Malwarebytes

Nachfolger Stefan Bichler