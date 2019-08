Der bisherige NTT-Data-EMEA-Chef, Benito Vázquez, seit dem 1. April 2018 im Amt, hat das Unternehmen verlassen. Toshi Fujiwara, Senior EVP Americas und Europe bei NTT Data, dankt Vázquez für sein großes Engagement und für seinen wertvollen Beitrag zum Wachstum des Systemhauses: "Er ist ein sehr versierter Leader und in enger Zusammenarbeit konnten wir signifikante Verbesserungen erzielen. Mit der Übergabe an Swen Rehders, einen der erfahrensten Führungskräfte in unserer Organisation, gewährleisten wir einen reibungslosen Übergang."

Swen Rehders verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und agiert bereits seit Juni 2015 als Deutschland-Chef bei NTT Data. Davor war vier Jahre bei Atos tätig und anderthalb Jahre bei Siemens. Von 2001 bis 2009 arbeitete der Wirtschaftsinformatiker als Geschäftsführer bei EDS (heute Hewlett Packard Enterprise). Direkt nach dem Studium an der Fachhochschule Wedel begann er 1985 seine Karriere in der IT-Industrie als Vertriebsleiter bei IBM. In seiner neuen Rolle als Interims-CEO von NTT Data EMEA soll Rehders das Europa-Geschäft voranbringen.

NTT Data ist Deutschlands sechstgrößtes IT-Systemhaus.