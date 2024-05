Damit erhält der IT-Systemhausverbund der Soennecken eG einen bedeutenden Lieferanten von Stromversorgungsprodukten und wird nun mit dessen Lösungen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), mit Wechselrichtern, Überspannungsschutzleisten sowie mit Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units/PDUs) samt Energieverwaltungssoftware versorgt.

Erste Kontakte zwischen Nordanex und CyberPower wurden auf der Nordanex Partner Convention (NPC) Ende März 2023 in Köln geknüpft.

"Wie für uns so steht auch bei CyberPower der Systemhauspartner stets an erster Stelle", sagt Nordanex-Geschäftsführer Christian Weiss. "Schon allein deswegen passte es von Beginn an zwischen uns. Wir sind gespannt auf die gemeinsamen Themen und auf die künftige Zusammenarbeit."

Dass nach intensiven Gesprächen auf der NPC 2023 nun die Partnerschaft besiegelt wurde, freut auch Felix Bechmann, Sales Manager Cooperations & eCommerce bei CyberPower: "Wir haben uns mit vielen Systemhauspartnern ausgetauscht und erste gemeinsame Projekte erfolgreich umgesetzt. Das machte Lust auf mehr, so dass wir jetzt offiziell Teil des Nordanex-Verbunds sind."

Bildungseinrichtungen, also vielen Kunden von Nordanex, offeriert CyberPower die eigenen Stromversorgungssysteme zu besonderen Konditionen. Als Systemhausverbund der Soennecken eG. besteht Nordanex seit 2016 fort und zählt 320 IT-Dienstleister zu seinen Mitgliedern.



Mehr zu Systemhauskooperationen:



Frank Roebers verlässt Synaxon und iTeam

CPN – mehr als ein Netzwerk von Apple-Fachhändlern

3. CompTIA Community-Treffen

EP sucht neue Erlösquellen für den Fachhandel

Also Network wählt neuen Beirat

Compass-Rekord trotz tiefer Verunsicherung bei Kunden