Die CPN Cooperation Network GmbH ist weit mehr als ein reines Netzwerk von Apple-Resellern. 2003 als ein loser Verbund von Apple-Fachhändlern gegründet wuchs es rasch an. Schon bald wurden auch Systemhäuser aufgenommen, weil der B2B-Anteil im Geschäft der Reseller schnell anstieg. Parallel dazu nahm der Abverkauf an Privatkonsumenten über den stationären Fachhandel ab, was etwa auch zur Abwicklung der Apple-Kette Gravis führte (ChannelPartner berichtete). Consumer decken sich eben immer häufiger direkt in Apple-eigenen Stores ein oder kaufen die Hardware online ein - bei Apple direkt oder bei großen eTailern wie Amazon oder Coolblue.

Auch wenn der stationäre Fachhandel nur noch für 30 Prozent der Erlöse des CPN-Netzwerks verantwortlich ist, mit dem weitaus umsatzstärksten Mitglied Comspot hält der in Hamburg gegründete Verbund die Stange im Privatkundenbereich noch hoch. Und mittlerweile hat CPN mit 120 angeschlossenen Unternehmen eine Größe und Marktabdeckung erreicht, die mit der anderer Kooperationen - etwa von IAMCP - durchaus vergleichbar ist. Und die Zahl der angeschlossen IT-Dienstleister wächst kontinuierlich an, allein 2023 kamen 15 neue dazu.

2018 hat sich CPN auch nicht-reinen Apple-Resellern gegenüber eröffnet, so das seitdem Windows- und Linux-Know-how das Netzwerk bereichern. Zu einem der ersten dieser "exotischen" Mitglieder zählte die cross media IT GmbH aus Rheda-Wiedenbrück (Westfalen). Selbstverständlich reiste Firmeninhaber Georg Binek Ende April 204 zu dem alljährlichen -dieses Jahr in Bamberg abgehalten - Treffen aller CPN-Mitglieder, der "Ignition".

Gutes Essen, tolles Ambiente und Mega-Vernetzung - so könnte man die 2024-er Ausgabe der CPN-Veranstaltung umschreiben. Hinzu kam ein großzügig gestaltetet Ausstellungsbereich, die Informationsveranstaltung der Reseller am Nachmittag des ersten Tages und als Höhepunkt das Abendevent in Gaststätte Plückers. Hier genossen die mehr als 100 Teilnehmer das fränkische Bier und ließe es sich bei einem zünftige Essen gutgehen. Networking war hier ganz großgeschrieben und manch eine neue Geschäftsbeziehung wurde dabei angebahnt.

Im Herbst soll eine weitere CPN-Veranstaltung ausschließlich für die Systemhauspartner stattfinden - in Bad Lauterberg im Harz.



