Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) ist nicht gut auf Fake-Shop-Angebote im Internet zu sprechen: "Fake Shops sind zu einer echten Internet-Plage geworden", schimpft er. So seien allein in einem einzigen bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) geführten Ermittlungskomplex etwa 1.600 Geschädigte um etwa 500.000 Euro betrogen worden. "Die Shops tauchen im Internet auf und verschwinden meist auch schnell wieder, sobald der Betrug aufgeflogen ist. Gemeinsam mit den Wiener Spezialisten wollen wir den erfolgreichen Fake-Shop Detector auf die besonderen Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden zuschneiden und weiterentwickeln", kündigt Eisenreich an.

Der Minister hat nun gemeinsam mit Dr. Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security des AIT Austrian Institute of Technology in Wien, eine Kooperationsvereinbarung im Justizpalast in München unterzeichnet. Mit der Zusammenarbeit soll die ZCB mit dem KI-basierten Fake-Shop Detector für Ermittlungen im Internet noch besser gerüstet sein.

Vorsprung für die Ermittler

Das Tool ist eine Entwicklung des AIT, der größten außeruniversitären Forschungseinrichtung Österreichs, in enger Kooperation mit dem Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und dem österreichischen Internetspezialisten X-Net. Der Fake-Shop Detector überprüft unbekannte Online-Shops mithilfe Künstlicher Intelligenz in Echtzeit auf mehr als 21.000 Merkmale. Ist ein Shop verdächtig, warnt der Detector.

Laut Eisenreich sollen die Ermittler dadurch "einen wertvollen Vorsprung" bekommen: "Für die Ermittlungen der ZCB ist ein möglichst frühzeitiger Zugriff auf Domains und Server entscheidend. Der Einsatz des Fake-Shop Detectors bietet erhebliches Potential, Fake Shops mithilfe Künstlicher Intelligenz frühzeitig zu identifizieren", erläutert der Justizminister. Das Tool könne zudem dazu beitragen, dass die ZCB noch besser die hinter den Taten liegenden Strukturen erkennen und ihre Ermittlungen in diesem Kriminalitätsbereich noch effizienter gestalten können. "In den vergangenen Jahren beobachten unsere Spezialisten, dass auch im Bereich Fake Shops zunehmend Organisierte Kriminalität am Werk ist", berichtet der CSU-Politiker.



Bei der Suche auf eBay Kleinanzeigen nach Xiaomi wird in einer Werbeanzeige ganz oben in den Suchergebnissen für den Online Shop Quift.de geworben.

Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach Samsung-Produkten: Hier erscheint die Werbung an zweiter Stelle.

Bei der Suche nach einer Fritzbox findet sich die Werbung etwas weiter unten zwischen den regulären Suchergebnissen.

Ein Klick auf die Werbung führt auf diesen Online Shop, der mit besonders attraktiven Preisen aufwartet.

Erstbesteller haben nur die Möglichkeit per Vorkasse zu bezahlen. Das sollte stutzig machen!

Der Fake Shop Finder der Verbraucherzentralen sieht bei Quift.de Anzeichen für einen Fake Shop.

Auch auf der Fake-Shop-Liste von Trusted Shops wird vor Quift.de gewarnt.

Der ebenfalls auf eBay-Kleinanzeigen beworbenen Posner Shop (www.posner-shop.de) ist auch auf der Fake-Shop-Liste verzeichnet.

Der Straßenpreis für den hier angebotenen Kühlschrank liegt normalerweise bei fast 900 Euro. Der Preis von unter 500 Euro könnte auf einen Fake Shop hindeuten.

Genauso verhält es sich mit dem Angebot von Spree Elektro (www.spree-elektro.net). Auch dieser Shop wurde bei eBay Kleinanzeigen beworben.

Ein Blick die die Zahlungsarten zeigt: Zahlung ist eigentlich nur bei Vorkasse möglich.

Ganz prominent beworben: www.haushaltmarkt.de

Laut Fake-Shop-Liste und Fake-Shop-Finder ist auch dieser Online Shop lediglich eine Betrügerseite.

Effektives KI-Werkzeug

Für Dr. Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security des AIT soll mit dem Fake-Shop-Detector ein effektives KI-Werkzeug mit echtem Mehrwert für den Menschen im digitalen Raum entwickelt werden. "Dabei ist vor allem eine permanente Qualitätskontrolle der KI durch den Menschen inhärenter Teil der KI-basierten Lösung. Die wachsenden Bedrohungen durch Desinformation, Hate Speech und betrügerische Angriffe im Internet verlangen noch mehr gemeinsame Anstrengungen, um digitalen Nutzerinnen und Nutzern Werkzeuge und Hilfsmittel für die Aufrechterhaltung ihrer Souveränität zur Verfügung zu stellen", meint Leopold.

Während der Fake-Shop-Detector des AIT für die speziellen Erfordernisse der Ermittlungen weiterentwickelt wird, bietet die Verbraucherzentrale Bayern einen Fakeshop-Finder für Verbraucherinnen und Verbraucher an. Die automatisiert erstellte Blacklist warnt vor möglichen Betrügern im Internet unter www.fakeshopfinder.de.

