OneIO (Eigenschreibweise ONEiO) ist ein europäischer, Cloud-nativer Integrationsdienstleister, über dessen Plattform sich IT-Services und Geschäftsanwendungen unterschiedlicher Anbieter automatisiert miteinander verbinden und orchestrieren lassen. Die Plattform nutzen bereits große Unternehmen wie Bayer, Trumpf und Volkswagen Retail. Sie eignet sich aber auch für Managed Service Provider. Erkannt haben das unter anderem das Bechtle IT-Systemhaus Hamburg und die IBM-Tochter Nordcloud. Mit einem formellen Partnerprogramm will das finnische Unternehmen seine Partnerbasis in Deutschland nun deutlich ausbauen.

Mit seinem Partnerprogramm für Service Provider richtet sich OneIO insbesondere an MSPs, die ihren Kunden das Outsourcing von Cloud und Infrastructure Services oder Enterprise Service Management (ESM) anbieten oder anbieten wollen. Die Nachfrage dafür ist hoch, die Umsetzung der Projekte zieht sich jedoch oft lange hin, weil die Integrationsanforderungen jedes Kunden anders sind. Das erfordert bisher viel manuelle Arbeit und viel Zeit.

Integrationsprojekte dauern Wochen statt Monate

Genau hier setzt OneIO mit seiner Plattform an. Sie soll Integrationsentwicklung sowie Support und Maintenance der entwickelten Integrationen überflüssig machen. Wie eigene Zahlen des Anbieters zeigen, reduziert sich dadurch die Projektzeit in der Regel von mehreren Monaten auf wenige Wochen.

"Mit OneIO können Managed Service Provider Integrationen selbst bei großen Unternehmen innerhalb von nur ein bis zwei Wochen abschließen - statt wie bisher üblich erst nach einem halben Jahr oder deutlich später", verspricht Sven Schindler-Grünholz, Head of DACH Region bei dem Anbieter. Er habe schon mehrfach erlebt, dass sich MSPs nicht vorstellen konnten, dass der Ansatz von OneIO funktioniert und die Integration als Entwicklungsprojekt umsetzen wollten. "Später kommen sie kurz vor Ende der Deadline auf uns zurück, und sind verblüfft und begeistert, wenn wir das Projekt in Rekordzeit zum Erfolg führen. Wenn sich unser Ansatz durchsetzt, wird er den Markt der MSP kräftig durchschütteln", ist Schindler-Grünholz zuversichtlich.

No-Code-Implementierung und KI-Unterstützung

Die automatisierte Integration erfolgt laut Schindler-Grünholz mit wenigen Klicks als echte No-Code-Implementierung und wird durch den KI-gestützten OneIO-Robot unterstützt. Seine Integrationsplattform bietet OneIO als vorkonfigurierte SaaS-Lösung, als Self-Service oder als Kombination aus beidem an. Abgerechnet wird nach einem Pay-per-Use-Modell.

Das jetzt gestartete Partnerprogramm für MSPs unterscheidet zwischen Participant, Member und Hyperscaler. Auf allen Stufen lassen sich Kunden automatisiert integrieren oder können Kunden die Integration unabhängig vom MSP selbständig automatisiert durchführen.

Beim "Member"-Status sind zusätzlich Schulungen, Update-Infos, Sales-Pitches, technische Unterstützung und die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen des Anbieters enthalten. Auch ein Treffen mit dem Sales-Team und Produktmanagement von OneIO ist vorgesehen. Außerdem hilft ihnen der Anbieter, ihren technisch-organisatorischen Reifegrad hinsichtlich der Integrationen zu verbessern.

Partner mit dem Status "Hyperscaler" haben darüber hinaus Zugang zu einem dedizierten Channel-Manager sowie einem Support-Analysten und Zugriff auf Marketing Development Funds (MDF). Im Gegenzug stellt der Anbieter Mindestanforderungen an den Umsatz oder die Zahl der gewonnenen Neukunden und die durchgeführten Kundenveranstaltungen.