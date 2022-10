Seit 1. Oktober 2022 ist der Bundesverband Onlinehandel BVOH unter Wahrung seiner rechtlichen Selbständigkeit und Eigenständigkeit Mitglied im Handelsverband Deutschland HDE. "Sowohl der Einzelhandel als auch die Politik benötigen innovative und funktionierende digitale Lösungen, die der BVOH und der HDE nun gemeinsam entwickeln werden. Mit dem HDE haben wir den starken Partner gegenüber der Wirtschaft und der Politik gewonnen, um den Handel in eine großartige Zukunft bringen zu können", erklärt Oliver Prothmann (BVOH) das Ziel des Zusammenschlusses.

Seit 2006 vertritt der Bundesverband Onlinehandel die kleinen und mittelständischen Onlinehändler gegenüber Politik und Wirtschaft. In diesen letzten 16 Jahren hat der BVOH mit dazu beigetragen, dass der Onlinehandel erwachsen geworden ist und den Grad an Professionalität erreicht hat, den die Kunden heute schätzen. Ziel des BVOH war es immer, mit den professionellen Händlern einen neuen Handelsvertriebskanal zu erschaffen, der den Verbrauchern die sichere und zuverlässige Möglichkeit gibt, Waren jeglicher Art auch online zu kaufen und zu erhalten. Gerade in den letzten Jahren hat der Onlinehandel gezeigt, dass er mit seiner Professionalität und Flexibilität in der Lage ist, sich auf politische und gesellschaftliche Veränderungen einzustellen und Lösungen anzubieten. "Der Onlinehandel ist erwachsen geworden. Die Mission des BVOH ist erfüllt. Jetzt starten wir zusammen mit dem HDE eine neue Zeitrechnung, indem wir den gesamten Handel mit unserer Erfahrung schneller digitalisieren", sagt BVOH-Präsident Prothmann.

Die Bedürfnisse des digitalen Handels schärfen

"Wir freuen uns sehr, den BVOH als neuen Mitgliedsverband in der HDE-Familie begrüßen zu können. Er wird mit seiner mittelständischen Mitgliedschaft und Ausrichtung dazu beitragen, den Blick für die Bedürfnisse des Mittelstandes und die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen in Zeiten der Plattformökonomie und des digitalen Handels weiter zu schärfen", sagt Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels. Er vertritt die Interessen der Branche gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. Insgesamt erwirtschaften in Deutschland 300.000 Einzelhandelsunternehmen mit drei Millionen Beschäftigten an 450.000 Standorten einen Umsatz von mehr als 580 Milliarden Euro jährlich. Gemeinsamen wollen BVOH und HDE nun unter anderem das bekannte und beliebte Tagungsformat "Tag des Onlinehandels" im Jahr 2023 zu einer deutschlandweiten Veranstaltung auszubauen. Der BVOH veranstaltet dieses Event bereits seit 2014. Beide Verbände sehen in der künftigen engen Zusammenarbeit einen echten Mehrwert für ihre Mitgliedsunternehmen und den Austausch innerhalb der Branche.