Im Jahr 2017 geht Bitkom von einem Gesamtumsatz in der IT Branche von 161,4 Milliarden Euro aus. Dabei wächst das Softwaresegment mit 6,3 Prozent am stärksten und wird die Marke von 23,0 Milliarden Euro erreichen. Das Segment, rund um IT Dienstleistungen, wird mit 2,3 Prozent auch überdurchschnittlich wachsen und kommt so auf 39,0 Milliarden Euro.

Alle diesen positiven Zahlen zum trotz, beschwert sich die IT Industrie. Meistens geht es darum, dass mehrere Zehntausend Stellen nicht besetzt sind oder nicht besetzt werden können.

Eine Lösung, um die Herausforderung zu meistern, ist Offshore Outsourcing. Wie verbreitet ist jedoch Offshore Outsourcing in der Bundesrepublik? Im Beitrag ein Versuch auf eine Antwort.

Die Diskutanten beim Roundtable

Beim Sourcing-Roundtable der COMPUTERWOCHE diskutierten (v.l.n.r.): Heinrich Vaske (IDG), Carl Mühlner (Damovo), Oliver Kömpf (Hays), Richard Küster (ISG), Christian Neuerburg (ADECCO), Marcus Bluhm (HPE), Dr. Jakob Rehäuser (Ardour) und Klaus Nötzold (SEPICON). Klaus Nötzold

Klaus Nötzold, Partner bei SEPICON: "Mit der Digitalisierung verhält es sich wie mit Wasser: Es fließt. Und wir werden dieses Wasser nicht stoppen können. Wir müssen vielmehr verstehen, wo das Wasser hinfließt und dann die nötigen Maßnahmen ergreifen und es auffangen." Carl Mühlner

Carl Mühlner, Geschäftsführer von Damovo: "Das Infragestellen der eigenen Prozesse, Produkte, ja des ganzen eigenen Geschäfts ist ein kulturelles Thema. Da geht es darum, die Veränderung zu den Menschen zu tragen. Und das funktioniert im Unternehmen dadurch, wieder positiv-emotional zu kommunizieren – und zwar jenseits von Konsolidierung und Effizienzsteigerung." Marcus Bluhm

Marcus Bluhm, Head of Infrastructure Services (ITO) Sales bei HP Enterprise Services: "Flexibilität kostet Geld. Durch eine Verschiebung des Risikos vom Kunden auf den Anbieter verschwindet ja das Risiko nicht, deswegen muss das auch entsprechend bewertet werden. Am Ende braucht es einen gesunden Mix zwischen dem Supplier, der technologische Möglichkeiten leveragen kann, und dem Kunden, der Flexibilität will, um auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren zu können." Oliver Kömpf

Oliver Kömpf, Director Talent Solutions bei der Hays AG: "Zu oft sind die Kunden und ihre externen Partner noch in ihren Denkmustern gefangen. Daher ist es wichtig, diese Grenzen zu überwinden und bestimmte Dinge bewusst ganz anders zu machen oder anzugehen." Richard Küster

Richard Küster, Director Information Services Group (ISG): "Wenn man nur von außen agile Gurus reinholt, glaube ich nicht, dass das zum Erfolg führen kann. Da muss auch von innen heraus transformiert werden – und zwar, ohne zu katholisch zu sein und zu sagen: Genau so und nicht anders steht es in der Bibel!" Jakob Rehäuser

Dr. Jakob Rehäuser, Ardour Consulting Group: "Es wird agil entwickelt, es werden Scrum-Teams eingekauft, aber die Skills, die hinten dranhängen sind keine anderen. Das sind für mich auch Entwickler. Hier macht der Scrum-Master den Unterschied. Was hinten dranhängt ist Commodity." Christian Neuerburg

Christian Neuerburg, Manager Operations bei der DIS AG (ADECCO): "Gamification und User Experience sind essenziell. Die Dinge müssen einfach sein und Spaß machen. Und am Ende des Tages werden wir das auch bei unseren Kunden sehen. Spätestens dann, wenn die Generation Y an dieser Position angekommen ist." Blick auf die Runde

Eine engagierte Diskussion zum Thema IT-Sourcing-Strategie!

Überblick Outsourcing Indien

Laut NASSCOM, dem indischen IT Dachverband, liegt der Umsatz der indischen IT Branche bei erstaunlichen 143 Milliarden US Dollar. Davon sind 108 Milliarden US Dollar Exporte. Ein beachtlicher Umsatz, der bereits an die Zahlen der IT Branche in Deutschland heranreichen kann.

Insgesamt sind zirka 3,7 Millionen Menschen in der IT Industrie in Indien beschäftigt. In Deutschland sind es zum Vergleich 1,01 Millionen Menschen.

Wo steht Deutschland im Bezug zu Offshore Outsourcing?

Lange Zeit war Offshore Outsourcing keine wirkliche Option. Zu teuer waren Telekommunikations-Kosten und auch die kulturellen Unterschiede waren zu groß. Mit der Öffnung Indiens gegenüber den Weltmärkten und den geringen Kommunikationsbarrieren, durch Vorhandensein von günstigen Werkzeugen wie Skype und ähnlichen IT Applikationen, hat sich das jedoch geändert.

Die kulturellen Barrieren haben sich verringert und auf beiden Seiten hat sich die Englische Sprache zur Kommunikation etabliert.

Die Digitalisierung der Wirschaft ist derzeit das wichtigste Thema in kleinen und großen Unternehmen in Deutschland. Ein erfolgreicher Wandel hin zur Digitalisierung aller Geschäftsprozesse wird auch einen enormen Entwicklungsaufwand mit sich bringen. Das könnte den Trend zum Offshore Outsourcing in den nächsten Jahren noch verstärken.

» Best-Practice-Forum für Sourcing-Manager Auf dem Sourcing Day dreht sich das gesamte Programm darum, wie IT-Manager und Einkäufer erfolgreiche Sourcing-Strategien entwickeln und gemeinsam mit Partnern ausgestalten. In insgesamt neun Workshops gibt es Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und neue Anregungen aufzunehmen. Markus Sontheimer, Chief Digital Officer bei DB Schenker, steuert in diesem Jahr die Opening Keynote bei. Sichern Sie sich jetzt ihr Ticket! Alle Informationen zum Event: www.sourcing-day.de

Ein Vergleich zu den USA

Die USA und die englischsprachigen Länder sind die derzeit größten Bezieher von Offshore Outsourcing Dienstleistungen aus dem Subkontinent. Indische IT Outsourcing Riesen wie Infosys machen den Großteil ihres Umsatzes im amerikanischen Raum. Auch kleine Unternehmen in den USA haben oft Entwicklungsabteilungen auf dem Subkontinent.

Das Hemmnis zur Auslagerung ist in den USA viel geringer als in Deutschland. Das liegt sicherlich auch am größeren Bedarf an IT Dienstleistungen in den USA, als auch an der geringeren Sprachbarriere. Die Verbindung von amerikanischen IT Unternemen in Indien, lässt sich mehrere Jahrzehnte zurück verfolgen.