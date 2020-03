Die Partnerschaft zwischen MR Datentechnik und whitelisthackers reicht bereits mehrere Jahre zurück. Im September 2019 begeisterte Marco di Filippo, Senior CyberSecurity Engineer bei whitelisthackers, die Besucher der MR Datentechnik-Hausmesse mit einer Live-Demo, in der unter anderem gezeigt wurde, wie leicht Passwörter ausspioniert werden können.

Zusammen mit Marco Witzgall (Teamleiter CyberSecurity bei MR Datentechnik) überzeugte di Filippo die Besucher der Hausmesse, sich weit stärker mit der Sicherheit ihrer eigenen IT-Systeme zu beschäftigen, denn die Cyber-Bedrohungen nehmen ständig zu und die Angriffe der kriminellen Hacker werden immer raffinierter.

Lesetipp: Anwender sind das größte Sicherheitsproblem in der Cloud

Und nachdem 2020 der Schwerpunkt der Angriffsszenarien auf kritische Infrastrukturen in der industriellen IT liegen wird, steht der der sichere Umgang mit den damit zusammenhängenden IT Systemen auch im Fokus der gerade stattfindenden MR-Hacktour:

19. März in Melle bei Osnabrück

24. März in Würzburg

26. März in Regensburg

Jeweils von 17:00 bis 21:00 Uhr zeigen dort di Filippo und Witzgall den Besuchern im Rahmen ihrer Live-Hacking Demonstration, wie leicht es manche Unternehmen den Cyber-Gangstern machen.

Lesetipp: MR Datentechnik gewinnt bayerischen Preis

Marco di Filippo von whitelisthackers setzt dabei viel Vertrauen in die Partnerschaft mit dem Systemhaus: "MR Datentechnik verfügt über einen sehr guten Kundenzugang und viel Potenzial, welches wir in Zukunft gerne gemeinsam ausschöpfen möchten. Die regionale Nähe des Standorts in Nürnberg zu unserer Niederlassung Bamberg ist optimal für eine starke Zusammenarbeit. Aus einer anfänglichen Geschäftsbeziehung entwickelte sich über die Zeit und viele Veranstaltungen sowie gemeinsame Projekte ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind sehr gespannt, welche interessanten Projekte wir in der Zukunft gemeinsam betreuen dürfen!".

Für Marco Witzgall von MR Datentechnik ist die Kooperation mit dem Security-Dienstleister von strategischer Bedeutung: "Die whitelisthackers verfügen über enormes Know-how im Bereich Pen-Testing, Security-Audits und IT-Forensik. Nicht umsonst werden sie von Behörden, Politik und Wirtschaft zu Rate gezogen oder fungieren teilweise sogar als Ausbilder. Durch die Partnerschaft holen wir uns nicht nur hervorragende Branchenkenntnisse ins Haus, auch menschlich passen die whitelisthackers perfekt zu uns."