Dieser Schritt war überfällig: Christian Gäbel tritt bereits seit längerem wie eine Führungskraft auf - zuletzt auf dem PCO-eigenen "Deutschen IT-Security Kongress" und davor auf dem Partnertag von Trend Micro in Münster. Insoweit ist seine Ernennung zum Mitglied der Geschäftsführung bei CPO nur noch logisch, vor allem weil er auf dieser Position für den Geschäftsbereich Cyber Security zuständig ist.

Gäbel ist bereits seit 2008 bei PCO beschäftigt. Mit seinem Gespür für innovative IT-Themen hat er in den letzten Jahren maßgeblich das strategische Fokusthema Cyber Security aufgebaut, PCO als Managed Security Service Provider (MSSP) im deutschen Markt etabliert und langjährige, intensive Partnerschaften zu internationalen Herstellern, Partnern sowie Netzwerken aufgebaut. Vor seinem Eintritt bei PCO war Gäbel 13 Jahre bei dem IT-Dienstleister DTS tätig.

Mit Christian Gäbel in der Geschäftsleitung setzt sich das Gremium nun wie folgt zusammen:

Kai Minnerup, Vorsitzender der Geschäftsführung seit 2022

Frank Hölscher, Geschäftsführer seit 2017, strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Christian Gäbel, Geschäftsführer seit 2024, verantwortlich für den Bereich "Cyber Security"

Zu seiner neuen Aufgabe äußert sich Christian Gäbel wie folgt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle in der Geschäftsführung bei PCO. Meine Vision ist es, vor allem den Geschäftsbereich Cyber Security strategisch voranzubringen und unsere Kompetenzen in dem Segment weiter im Markt zu etablieren. Nicht zuletzt durch NIS2 werden besonders unser hauseigenes SOC sowie unsere Incident Response-Leistungen immer wichtiger. Große und mittelständische Unternehmen benötigen Managed Service Provider als verlässliche Partner auf Augenhöhe an ihrer Seite, der wir sehr gerne sind.



