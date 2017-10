Eset

Die Eset Deutschland GmbH hat mit Thorsten Urbanski einen neuen Head Of Communications and Public Relations Germany, Austria & Switzerland. Als neuer Kommunikationschef des Herstellers für Sicherheitssoftware wurde Urbanski gleich an seinem ersten Arbeitstag bei den wichtigsten Pressevertretern vorstellig. Urbanski kommt von G Data, wo er die letzten elf Jahre ebenfalls in der Unternehmenskommunikation tätig war.

MTI Technology

Stephan von der Höh ist neuer Key Account Manager in der Region Nord beim Systemhaus MTI Technology. Ebenfalls neu dabei ist Simon Edel, der künftig im Presales für die technische Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen im Südwesten Deutschlands verantwortet. Mit den zwei neuen Fachkräften möchte MTI Technology die eigenen klassischen Geschäftsfelder in der IT-Infrastruktur sowie die strategischen neuen Business-Bereiche Security, Professional, Managed und Cloud-Services verstärken.

Sophos

Wolfgang Grois leitet seit September 2017 die Sophos-Niederlassung in Wien. Als Country Manager Österreich betreut er ab sofort die Partnerlandschaft in Österreich und kümmert sich darum, zusätzliche Endkunden-Accounts zu gewinnen. Grois verfügt über mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Sales, Marketing und Großkundenprojekte. Zuletzt arbeitete der Diplom-Ingenieur als Corporate Account Manager für Kaspersky Lab Österreich.

Epicor

Der ERP-Hersteller Epicor Software hat einen neuen CEO. Joe Cowan geht Ende Oktober 2017 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Stephen Murphy, der zuletzt als Präsident von OpenText tätig war. Bei Epicor möchte der Master of Business Administration die kundenorientierte Wachstumskultur ausbauen und das Unternehmen so auf die nächste Erfolgsstufe heben.

