1972 als IT-Services-Tochter der damaligen GAD, heute Atruvia, gegründet, zählt die Ratiodata Gruppe heute zu den größten Systemhäusern und Dienstleistern für Bankentechnologie und Dokumenten-Digitalisierung in Deutschland - Nummer 17 im ChannelPartner-Ranking.

Mittlerweiler beschäftigt Ratiodata SE über 2.600 Mitarbeiter an über 30 Kompetenzzentren und Teamstandorten in Deutschland, Luxemburg und Rumänien. 2021 hat das Systemhaus in Deutschland einen Umsatz von 337 Millionen Euro erzielt. Und in der repräsentativen 2022-er Umfrage der Computerwoche unter 2.335 CIOs, IT-Leitern und Projektverantwortlichen bei Anwenderunternehmen hat Ratiodata ebenfalls sehr gut abgeschnitten und in ihrer Umsatzklasse einen hervorragenden dritten Platz im Ranking der kundenfreundlichsten IT-Dienstleister belegt.

Es gibt also viel mehr Gründe zum Feiern, als nur den 50sten Geburtstag. Deshalb wird Ratiodata ab Mittag des 15. Novembers auch eine mehrtägige Hausmesse in Münster abhalten -mit Vertretern von so namhaften Firmen wie Google, Microsoft, Cisco, Dell, Diebold Nixdorf, Fujitsu, HP, Huawei, Keba, Kodak, Lenovo, Microsoft, NCR und Ricoh.

Oliver Tuszik, Senior Vice President Global Partner Organization bei Cisco wird in der "Showact HoloBox" einen holografischen Gruß aus den USA an die Teilnehmer richten und auch noch einen fünfminütigen Plausch mit dem Ratiodata-Chef Martin Greiwe halten. Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Münster wird auch eine kurze Rede halten.

Der Vortrag des bekannten Trend- und Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky wird natürlich etwas länger dauern. In einer Dreiviertelstunde wird Jánszky vieles zu Neuntwicklungen auf Gebieten wie Quantencomputer oder virtuelle Realität erzählen können.

Natürlich wird neben dem geistigen auch das leibliche Wohl auf der Geburtstagsfeier nicht zu kurz kommen. Zu Beginn gibt es gleich einen Mittagsimbiss, zum Schluss (ab 19:00 Uhr) ein Abendmenü und dazwischen Flying Fingerfood à la "Zeitreise".



