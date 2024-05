Dem chinesischen Onlineshop Temu bläst hierzulande der Wind kräftig ins Gesicht. Mittlerweile werden die Chinesen als ernsthafte Bedrohung, sowohl für stationären als auch für den einheimischen Online-Handel wahrgenommen.

Dass Wettbewerb herrscht, ist in einer freien oder sozialen Marktwirtschaft durchaus gewollt. Wenn sich die fernöstliche Konkurrenz sich aber nicht an die hierzulande geltenden Regeln und Gesetze hält und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschafft, dann ist der Ärger der einheimischen Händler nachvollziehbar und berechtigt.

Narrenfreiheit in Deutschland

Erst kürzlich hatte Otto-Österreich-Chef Harald Gutschi chinesischen Shops "systematischen Betrug" vorgeworfen. Nun legt Raoul Roßmann, Chef der Drogeriekette Rossmann, nach. In einem Interview mit dem Handelsblatt hat er auch die passenden Maßnahmen parat: "Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden", bekräftigt Roßmann. Sein Blick geht ins Nachbarland Frankreich, wo bereits an härteren Regeln gearbeitet wird. "Es gibt in Deutschland eine Narrenfreiheit für fragwürdige digitale Geschäftsmodelle", beklagt der Drogeriemarkt-Chef.

In einer seltenen Allianz sind sich hier Verbraucherschützer und Handelsketten einig. So hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) Temu abgemahnt, nachdem er auf dem Online-Marktplatz mehrere Verstöße mit chinesischen Produkten festgestellt hatte. Ebenfalls im Visier der Verbraucherschützer ist Modeversender Shein geraten. Die Liste der Vorwürfe des VZBV ist lang: Dazu gehören Manipulative Designs, komplizierte Beschwerdewege und versteckte Kontaktmöglichkeiten Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) verstößt die Online-Plattform des (Ultra) Fast-Fashion-Anbieters Shein daher mehrfach gegen den Digital Services Act (DSA).

